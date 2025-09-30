Τα βόρεια προάστια της Αθήνας παραμένουν σταθερά στην κορυφή της κλίμακας αξιών της αγοράς ακινήτων, καθώς η ζήτηση για κατοικίες υψηλής κατηγορίας δεν δείχνει σημάδια κόπωσης. Το 2025 οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, με τους αγοραστές αυτής της κατηγορίας να επιδιώκουν ποιότητα κατασκευής, προνομιακή τοποθεσία και συνολική αναβάθμιση του τρόπου ζωής τους.

Παρά τις περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, τα premium ακίνητα των βορείων προαστίων διατηρούν τη φήμη τους ως «ασφαλές καταφύγιο». Η προθυμία των αγοραστών να πληρώσουν υψηλότερα ποσά ακόμη και σε δύσκολες συγκυρίες δείχνει ότι η συγκεκριμένη αγορά λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες, με βασικό χαρακτηριστικό την ανθεκτικότητα.

Σύμφωνα με την Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλο της Premier Realty Greece, οι περιοχές Κηφισιά, Πολιτεία, Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη, Δροσιά και Στροφύλι εξακολουθούν να ξεχωρίζουν. Η ζήτηση παραμένει έντονη και η περιορισμένη προσφορά ποιοτικών κατοικιών ενισχύει τον ανταγωνισμό, οδηγώντας σε σταθερή άνοδο των τιμών.

Έξι χρόνια συνεχούς ανόδου

Από το 2019 έως το 2025, οι τιμές στα βόρεια προάστια έχουν αυξηθεί κατά 45-55%, ξεπερνώντας την αντίστοιχη μέση άνοδο στην υπόλοιπη Αττική (~40%). Το κέντρο της Κηφισιάς κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση (+50%), ακολουθούμενο από το Παλαιό Ψυχικό – Φιλοθέη (+45%), το Στροφύλι (+42%), την Πολιτεία – Εκάλη (+40%) και τη Δροσιά (+38%).

Ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι συγκεκριμένες περιοχές κατόρθωσαν να διατηρήσουν θετικούς ετήσιους ρυθμούς αύξησης 4-5%, αποδεικνύοντας ότι η αξία τους δεν επηρεάζεται εύκολα από εξωτερικές κρίσεις.

Οι γειτονιές με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Κηφισιά (κέντρο) : Το εμπορικό και κοινωνικό κέντρο των βορείων προαστίων. Οι τιμές για πολυτελή διαμερίσματα και μεζονέτες ξεπερνούν τα 6.000 ευρώ/τ.μ., ενώ η προσφορά σε σύγχρονα ακίνητα παραμένει περιορισμένη, εντείνοντας τον ανταγωνισμό.

Παλαιό Ψυχικό – Φιλοθέη : Διαχρονικά από τις πιο ασφαλείς επενδύσεις της αγοράς. Με τιμές επίσης άνω των 6.000 ευρώ/τ.μ., οι περιοχές χαρακτηρίζονται από χαμηλή διαθεσιμότητα, υψηλή ζήτηση και εξαιρετικά μικρή μεταβλητότητα.

Πολιτεία – Εκάλη : Με τιμές από 2.800 έως 3.800 ευρώ/τ.μ., αποτελούν προορισμό κυρίως για οικογένειες. Παρατηρείται στροφή σε πιο λειτουργικά και ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί το ενδιαφέρον για κατοικίες με κήπους και πισίνες.

Δροσιά : Εδραιώνεται ως η πλέον προσιτή premium επιλογή. Με τιμές 2.500-3.000 ευρώ/τ.μ., προσελκύει οικογένειες που επιθυμούν μεγαλύτερους χώρους με λογικότερο προϋπολογισμό, αξιοποιώντας και τις καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις.

Στροφύλι: Αναδεικνύεται σε εναλλακτική της Κηφισιάς. Με τιμές 3.200-3.600 ευρώ/τ.μ., συνδυάζει αίσθηση γειτονιάς, χαμηλότερο κόστος και άμεση πρόσβαση σε σχολεία και εμπορικά κέντρα.

Επενδυτική προοπτική

Όπως επισημαίνει η κυρία Σαΐα, τα μεικτά yields στα βόρεια προάστια διαμορφώνονται στο 3-4% για ποιοτικά ακίνητα, με περιθώρια βελτίωσης για ενεργειακά αποδοτικές ή πρόσφατα ανακαινισμένες κατοικίες. Η περιορισμένη προσφορά σημαίνει ότι τα καλύτερα ακίνητα απορροφώνται γρήγορα και σπάνια επιστρέφουν στην αγορά, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για ταχεία λήψη αποφάσεων από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Το 2025 επιβεβαιώνει ότι τα βόρεια προάστια διατηρούν τον χαρακτήρα τους ως σημείο αναφοράς για την premium αγορά κατοικιών στην Ελλάδα. Η σταθερή ζήτηση, η περιορισμένη προσφορά και η διαχρονική τους αξία δημιουργούν ένα περιβάλλον που δύσκολα θα ανατραπεί στο άμεσο μέλλον.