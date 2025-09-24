Η Κίνα βλέπει ακόμη τον εαυτό της ως αναπτυσσόμενη χώρα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), αλλά δεν αναμένεται να αποζητήσει τα οφέλη που κερδίζει από μια τέτοια ταξινόμηση, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 24/9 στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ο υψηλόβαθμος διαπραγματευτής Λι Τσενγκάνγκ.

Την Τρίτη 23/9, ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ ανακοίνωσε ότι η κινεζική οικονομία με αποτίμηση 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν θα επιζητεί πλέον πρόσβαση σε ειδική εμπορική μεταχείριση τόσο σε τρέχουσες, όσο και σε νέες συμφωνίες του ΠΟΕ, στη διάρκεια μιας συνάντησης που έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ