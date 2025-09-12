Ένα κρίσιμο ορόσημο σημειώθηκε στην πορεία ωρίμανσης του έργου GREGY, της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα συνδέσει την Ελλάδα με την Αίγυπτο.

Πιο αναλυτικά, το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό Mustafa Madbouly, άναψε το «πράσινο φως» για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης (MoU) ανάμεσα στην Αιγυπτιακή Εταιρεία Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Egyptian Electricity Transmission Company, τη Mediterranean Interconnection Company του Ομίλου Κοπελούζου και τον ΑΔΜΗΕ.

Με το μνημόνιο αυτό τα τρία μέρη δεσμεύονται να συνεργαστούν για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μελετών -τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών- που θα ανοίξουν τον δρόμο για την κατασκευή της διασύνδεσης. Η εξέλιξη καταδεικνύει την πολιτική βούληση του Καΐρου να προχωρήσει αποφασιστικά το έργο, με στόχο στη συνέχεια να ακολουθήσει το στάδιο της χρηματοδότησης, της κατασκευής και τελικά της λειτουργίας.

Η εμπλοκή της Ελλάδας και η συνέργεια με διεθνείς φορείς αναμένεται να ενισχύσουν την προσπάθεια εξασφάλισης κοινοτικών και διεθνών χρηματοδοτικών πόρων. Εφόσον υλοποιηθεί, η διασύνδεση θα αποτελέσει στρατηγικό άξονα ενεργειακής ασφάλειας για τις δύο χώρες και την ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στη σταθερότητα των δικτύων και στην ανταλλαγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι είναι το σχέδιο GREGY

Το υποβρύχιο καλώδιο θα μεταφέρει πράσινη ενέργεια που θα παράγεται στην Αίγυπτο από αιολικά πάρκα και, σε μικρότερο βαθμό, από φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 9,5 GW. Η διαδρομή του θα ξεκινά από τις αιγυπτιακές ακτές και θα καταλήγει στην Αττική, διασχίζοντας περίπου 950 χλμ. υποβρύχιας απόστασης.

Όταν ολοκληρωθεί, το καλώδιο θα έχει δυνατότητα μεταφοράς 3 GW πράσινης ισχύος, με αμφίδρομη λειτουργία. Η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με την αντικατάσταση 4,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά περίπου 10 εκατ. τόνους κάθε χρόνο.

Από επενδυτικής πλευράς, το έργο θεωρείται βιώσιμο, καθώς προβλέπεται να υποστηριχθεί από διμερείς συμβάσεις προμήθειας (PPAs) μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Βάσει του σχεδιασμού, το ένα τρίτο της μεταφερόμενης ενέργειας θα κατευθύνεται στην ελληνική βιομηχανία, ένα τρίτο θα διοχετεύεται σε αγορές της Ευρώπης μέσω Βουλγαρίας και Ιταλίας, ενώ το υπόλοιπο τρίτο θα αξιοποιείται στην Ελλάδα για την παραγωγή καυσίμων νέας γενιάς, όπως υδρογόνο και πράσινη μεθανόλη για τη ναυτιλία.