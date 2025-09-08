Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε χθες Δευτέρα με άνοδο, ενισχυμένο από την αισιοδοξία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να μειώσει τα επιτόκια στην επερχόμενη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 114,09 μονάδων (+0,25%), στις 45.514,95 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 98,31 μονάδων (+0,45%), στις 21.798,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 13,65 μονάδων (+0,21%), στις 6.495,15 μονάδες.