Χαμηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς κινήθηκαν οι επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας τον Ιούλιο 2025, προκαλώντας ανησυχία στους επαγγελματίες του κλάδου.

Παρά το γεγονός ότι το επτάμηνο κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, η πτώση της μέσης πληρότητας και του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) κατά την καρδιά της θερινής περιόδου υπογραμμίζει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής – Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ).

Παρά τη συγκράτηση των αποτελεσμάτων του επταμήνου κοντά στα περσινά επίπεδα, οι δείκτες του Ιουλίου υποδεικνύουν μια αρνητική τάση στη μέση πληρότητα και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar), ενώ η μέση τιμή δωματίου (ADR) παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή.

Η ΕΞΑ σημειώνει ότι οι μειώσεις του Ιουλίου ήταν αναμενόμενες μετά την πτωτική πορεία του Ιουνίου, ωστόσο η μείωση της δυναμικής κατά την καρδιά του καλοκαιριού προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τη σταθερότητα των εσόδων.

Τον Ιούλιο 2025, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων στην Αθήνα έφτασε το 83,3%, μειωμένη κατά 3,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024 (86,4%). Η πτώση αυτή ακολουθεί την πτώση του Ιουνίου κατά 2%, ενώ σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2023 η μείωση της πληρότητας φτάνει το 5,7%.

Η μέση τιμή δωματίου (ADR) παρέμεινε σταθερή στα 207,85 ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση μόλις 1,1% σε σχέση με το περσινό 205,54 ευρώ.

Αντίθετα, το RevPar μειώθηκε κατά 2,5%, από 177,64 ευρώ το 2024 σε 173,19 ευρώ φέτος, υποδεικνύοντας χαμηλότερη απόδοση ανά διαθέσιμο δωμάτιο.

Στο επίπεδο επταμήνου, οι δείκτες εμφανίζονται πιο σταθεροί: η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 75,8% (+0,4%), η μέση τιμή δωματίου στα 176,18 ευρώ (+1,6%) και το RevPar στα 133,49 ευρώ (+2%), αποτέλεσμα κυρίως της ισχυρής απόδοσης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, τα ξενοδοχεία τριών αστέρων παραμένουν ιδιαίτερα πιεσμένα, με σταθερή πτώση πληρότητας από τον Μάρτιο, γεγονός που δείχνει ότι ορισμένες κατηγορίες καταλυμάτων αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία.

Σύγκριση με διεθνείς ανταγωνιστές

Σε σύγκριση με ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές πόλεις, η Αθήνα καταγράφει καλύτερα αποτελέσματα από την Κωνσταντινούπολη σε πληρότητα, ADR και RevPar, αλλά υστερεί σε σχέση με τη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη και τη Ρώμη. Η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 1,6% στην Αθήνα, ενώ στη Ρώμη κατά 3%, στη Μαδρίτη κατά 4,9% και στη Βαρκελώνη κατά 2,4%. Στην Κωνσταντινούπολη παρατηρήθηκε μείωση 1,9%.

Στο RevPar, η Αθήνα παρουσίασε μείωση 2%, σε αντίθεση με τη Μαδρίτη (+4,8%), τη Βαρκελώνη (+1,3%) και τη Ρώμη (+2%), ενώ η Κωνσταντινούπολη σημείωσε μείωση 3%. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν ότι, παρά τη σχετική σταθερότητα, η Αθήνα δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της σε σχέση με τις κορυφαίες τουριστικές αγορές της Ευρώπης.

Προτάσεις και αναμονή για τη ΔΕΘ

Η ΕΞΑ καλεί κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση να λάβουν υπόψη τις ενδείξεις της αγοράς και να προωθήσουν στρατηγικές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων, θα βελτιώσουν τις δημόσιες υποδομές, θα αναβαθμίσουν την τουριστική εμπειρία και θα ενδυναμώσουν τη σύνδεση με παραδοσιακές και νέες αγορές.

Οι ξενοδόχοι παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ελπίζοντας σε μέτρα που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού, χωρίς επανάληψη δυσάρεστων εκπλήξεων του 2024, όπως πρόσθετα τέλη και αυξημένες επιβαρύνσεις.

Η ανανέωση των τουριστικών προτάσεων και η βελτίωση των υποδομών κρίνεται καθοριστική για την επανατοποθέτηση της Αθήνας στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι νέες πτήσεις και η αυξανόμενη ζήτηση από νέες αγορές προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης.