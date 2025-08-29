Η κυβέρνηση της Βραζιλίας θέτει επί τάπητος το ενδεχόμενο επιβολής ανταποδοτικών δασμών σε αγαθά εισαγόμενα στη χώρα από τις ΗΠΑ, σε αντίδραση για αυτούς σε διάφορα βραζιλιάνικα προϊόντα από την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε χθες Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του σε αυτή.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε να εκπονηθεί μελέτη για τον αντίκτυπο που θα είχε η ανταπόδοση των αμερικανικών δασμών 50% που επιβάλλονται πλέον από την κυβέρνηση Τραμπ, εξήγησε.

Συμβουλευτικός φορέας για τις εξαγωγές, στον οποίο συμμετέχει ιδίως το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, αναμένεται να αποφανθεί μέσα στις επόμενες 30 ημέρες αν οι αμερικανικοί δασμοί εμπίπτουν σε νόμο για την οικονομική «αμοιβαιότητα», που υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο της χώρας τον Απρίλιο.

Σε αυτή την περίπτωση, ομάδα ειδικών θα καταρτίσει «προτάσεις για αντίμετρα» που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ανταποδοτικούς δασμούς, επιβεβαίωσε έτερη πηγή του AFP.

Ωστόσο «συνεχίζει να είναι ανοιχτή η πόρτα για διπλωματικές διαβουλεύσεις», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η βραζιλιάνικη κυβέρνηση θα ενημερώσει αυτήν των ΗΠΑ σήμερα.

«Ελπίζω πως αυτό θα επιτρέψει την επιτάχυνση του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης», είπε ο αντιπρόεδρος Ζεράλντου Άλκμιν σε δημοσιογράφους.

Η σχέση ανάμεσα στην Μπραζίλια και την Ουάσινγκτον έχει επιδεινωθεί ραγδαία αφότου τέθηκαν σε ισχύ οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί την 6η Αυγούστου.

Ο Βραζιλιάνος κεντροαριστερός πρόεδρος Λούλα δεν έκρυψε την απόγνωσή του χθες για το ότι η άλλη πλευρά κωφεύει. «Δεν έχουμε μπορέσει να μιλήσουμε με κανέναν, με κανέναν στις ΗΠΑ», είπε.

Η Βραζιλία προσέφυγε στην αρχή του μηνός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) για το ζήτημα.

Αντίθετα απ’ ό,τι ισχύει για τις περισσότερες από τις άλλες χώρες που είδαν να επιβάλλονται επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα τους, οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα έναντι της Βραζιλίας. Η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής εισάγει από τις ΗΠΑ ιδίως κινητήρες, μηχανήματα, καθώς και καύσιμα.

Ο λόγος για την επιβολή των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στη Βραζιλία που επικαλέστηκε η κυβέρνηση Τραμπ ήταν πολιτικός. Πρόκειται για τη δίκη ακροδεξιού πρώην προέδρου της χώρας για απόπειρα επιβολής πραξικοπήματος. Η διαδικασία με κατηγορούμενο τον Ζαΐχ Μπολσονάρου, σε κατ’ οίκον κράτηση, χαρακτηρίζεται «κυνήγι μαγισσών» από τον Ρεπουμπλικάνο σύμμαχό του.

Αν κριθεί ένοχος στη δίκη αυτή, που προγραμματίζεται να συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο, ο κ. Μπολσονάρου είναι αντιμέτωπος με ποινή ως ακόμη και 40 και πλέον ετών κάθειρξης.

Πηγή: ΑΠΕ