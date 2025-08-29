Αύξηση στις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, η θετική εικόνα μετριάζεται από την παράλληλη άνοδο των πτωχεύσεων, οι οποίες, ωστόσο, σε απόλυτους αριθμούς παραμένουν αισθητά λιγότερες.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων ανήλθαν σε 35.150, αυξημένες κατά 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (31.489). Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του έτους (36.909), καταγράφεται πτώση 4,8%. Οι πτωχεύσεις έφτασαν τις 60, σημειώνοντας αύξηση 30,4% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2024 (46 πτωχεύσεις). Το πρώτο εξάμηνο του έτους 131 επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο λόγω πτώχευσης.

Μικρές επιχειρήσεις

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι η πλειονότητα των νέων εγγραφών αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το «κύμα» των νέων εταιρειών είναι κυρίως καφετέριες, μικρές μεταφορικές, αλλά και αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και θεωρούνται επιχειρηματίες. Σημαντικός αριθμός νέων εγγραφών αφορά ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, ενώ οι κεφαλαιουχικές παραμένουν λίγες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πτωχεύσεις αφορούν περιπτώσεις με δικαστική απόφαση και όχι τις οικειοθελείς παύσεις δραστηριότητας.

Η μεγαλύτερη άνοδος στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων σημειώθηκε στη Μεταφορά και Αποθήκευση (+60,2%) και στη Μεταποίηση (+37%). Αντίθετα, κάμψη καταγράφηκε στην Παροχή Ενέργειας (-23,1%) και στην Εστίαση (-10,2%).

Η γεωγραφική κατανομή

Ανά περιφέρεια, η εικόνα διαφοροποιείται:

Στη Βόρεια Ελλάδα, κυριάρχησε το εμπόριο και η επισκευή οχημάτων, με 1.334 εγγραφές σε σύνολο 8.544.

Στην Κεντρική Ελλάδα, η Γεωργία ήταν ο βασικός πυλώνας με 2.142 νέες εγγραφές σε σύνολο 8.248.

Στην Αττική, πρωταγωνίστησαν οι επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες, με 2.453 εγγραφές σε σύνολο 13.632.

Στα νησιά Αιγαίου και την Κρήτη, η Γεωργία κατέγραψε 1.075 εγγραφές σε σύνολο 4.726.

Οι νομικές μορφές

Η εικόνα ανά νομική μορφή δείχνει ότι κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα:

Ατομικές επιχειρήσεις: Οι περισσότερες εντοπίζονται στη Γεωργία, με 4.958 εγγραφές σε σύνολο 23.864.

Προσωπικές: Κυρίως στην Εστίαση, με 1.253 σε σύνολο 5.921.

Κεφαλαιουχικές: Περιορισμένες, με 101 νέες εγγραφές (Διαχείριση Ακινήτων).

Λοιπές μορφές: Στη Διαχείριση Ακινήτων, με 796 εγγραφές σε σύνολο 4.935.

Παρά την αύξηση των ιδρύσεων, το επιχειρηματικό τοπίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μικρού μεγέθους δραστηριότητες, οι οποίες δύσκολα μεταφράζονται σε ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση για την οικονομία.