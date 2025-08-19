Η ετήσια οικονομική σύνοδος Jackson Hole συγκεντρώνει ξανά το ενδιαφέρον των αγορών, καθώς αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο κρίσιμα φόρα για την αμερικανική νομισματική πολιτική.

O πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ και οι συνάδελφοί του στην κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα: να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά τον Σεπτέμβριο λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού ή να τα μειώσουν χάρη στις πιο αδύναμες εκθέσεις για την αγορά εργασίας.

Με φετινό θέμα είναι «Οι αγορές εργασίας σε μετάβαση: Δημογραφία, Παραγωγικότητα και Μακροοικονομική Πολιτική», η ομιλία του προέδρου της Fed έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Γιατί το Jackson Hole έχει σημασία

Παρότι η σύνοδος δεν είναι τυπικά συνάντηση χάραξης πολιτικής, η Fed έχει αρκετές φορές αξιοποιήσει το βήμα αυτό για να στείλει μηνύματα στις αγορές. Η φετινή χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς μεσολαβούν επτά εβδομάδες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου χωρίς άλλη συνεδρίαση της FOMC.

Μέσα σε αυτό το διάστημα αναμένονται δύο κρίσιμες ανακοινώσεις για την αγορά εργασίας (NFP) και τον πληθωρισμό (CPI), γεγονός που κάνει το Jackson Hole να λειτουργεί σαν μια άτυπη «μίνι συνεδρίαση».

Τι αναμένουν οι αγορές

Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει σχεδόν μία μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές της BofA Global Research, ο Πάουελ πιθανότατα δεν θα εμφανιστεί τόσο «αισιόδοξος» (dovish) όσο περιμένουν οι επενδυτές.

Ο λόγος; Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν επιμονή του πληθωρισμού, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται ανοδικοί κίνδυνοι για την ανεργία. Ο Πάουελ ίσως επιλέξει μια πιο ισορροπημένη στάση, επισημαίνοντας ότι «η τρέχουσα πολιτική είναι κατάλληλη με βάση τα δεδομένα», αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης αν τα στοιχεία απασχόλησης τον Αύγουστο είναι ιδιαίτερα αδύναμα.

Η τελευταία κυβερνητική έκθεση για την απασχόληση έδειξε μια ασθενέστερη μέτρηση για την αγορά εργασίας, με μόλις 73.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούλιο και με αναθεωρήσεις προς τα κάτω για τους δύο προηγούμενους μήνες, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος αύξησης της απασχόλησης των τριών μηνών να πέσει στις 35.000.

Nτόναλντ Τραμπ και Τζερόμ Πάουελ

Το ιστορικό πλαίσιο

Το Jackson Hole έχει δώσει κατά καιρούς «ιστορικές» στιγμές. Το 2022, ο Πάουελ έκανε το περίφημο «Volcker Moment», τονίζοντας ότι η Fed θα φτάσει «ως το τέλος» στη μάχη με τον πληθωρισμό. Όμως γενικά, υπό τον Πάουελ, η σύνοδος δεν αποτελεί συνήθως κομβικό σημείο ανατροπών. Τις περισσότερες φορές οι αποδόσεις ομολόγων πέφτουν ελαφρά μετά τις ομιλίες, για να ανακάμψουν μέσα σε 10 ημέρες.

Τι σημαίνει για τις αγορές επιτοκίων και το δολάριο

Επιτόκια: Η βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση θα εξαρτηθεί από τη ρητορική Πάουελ. Αν δεν δώσει το «πράσινο φως» για μείωση τον Σεπτέμβριο, οι αγορές μπορεί να αναπροσαρμόσουν τις προσδοκίες τους.

Συνάλλαγμα: Αναμένεται βραχυπρόθεσμη ενίσχυση του δολαρίου αν ο Πάουελ φανεί πιο αυστηρός, αλλά οι αναλυτές της BofA εκτιμούν ότι τυχόν άνοδος του USD δεν θα έχει διάρκεια.