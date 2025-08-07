Στους αμερικανικούς δασμούς φαίνεται να αντιστέκεται η Κίνα, της οποίας οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των οικονομολόγων, παρόλο που το εμπόριο με τις ΗΠΑ έχει μειωθεί, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της WSJ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Γενική Διοίκηση Τελωνείων, οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 7,2% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, από 5,8% τον Ιούνιο. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 22% τον Ιούλιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης. Αυτό, σε σύγκριση με τη μείωση κατά 16% τον Ιούνιο και τη μείωση κατά 35% τον Μάιο.

Μετά την κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης μεταξύ των δύο χωρών νωρίτερα φέτος, οι ΗΠΑ και η Κίνα μείωσαν τους δασμούς που επιβάλλουν η μία στην άλλη στο πλαίσιο μιας εμπορικής εκεχειρίας που λήγει στις 12 Αυγούστου, αλλά η WSJ αναφέρει πως μπορεί να παραταθεί. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε τις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες στη Στοκχόλμη ως εποικοδομητικές.

Μέχρι στιγμής, το 2025, οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες των οικονομολόγων, παρά την αύξηση των αμερικανικών δασμών. Ενώ το εμπόριο με τις ΗΠΑ έχει μειωθεί, η Κίνα το έχει αντισταθμίσει με το παραπάνω με την αύξηση των εξαγωγών προς τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό, σύμφωνα με την Journal, συνέβαλε στη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, η οποία ανέφερε για το πρώτο εξάμηνο του έτους οικονομική ανάπτυξη 5,3% σε ετήσια βάση, χάρη στην αύξηση των εξαγωγών κατά 5,9%.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τώρα να καταπολεμήσει την παράκαμψη των δασμών επί των κινεζικών εξαγωγών μέσω της μεταφόρτωσης προϊόντων μέσω τρίτων χωρών. Σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο του Τραμπ, οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επιπλέον φόρο 40% σε όλα τα προϊόντα που θα διαπιστωθεί ότι έχουν μεταφορτωθεί.

Ορισμένοι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι εξαγωγές της Κίνας θα επιβραδυνθούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς οι εταιρείες που έσπευσαν να αποθηκεύσουν προϊόντα ενόψει των επικείμενων δασμών θα μειώσουν τις αγορές τους. Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων της Κίνας μειώθηκαν κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος το πρώτο εξάμηνο του έτους, με πτώση 4,3% μόνο τον Ιούνιο.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Κίνα έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να περιορίσουν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η οποία έχει συμβάλει στον παρατεταμένο αποπληθωρισμό των τιμών των παραγωγών και στην εξάρτηση από τις εξαγωγές για την αποδέσμευση της πλεονάζουσας προσφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τελωνείου, οι εισαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 4,1% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, από 1,1% τον Ιούνιο. Το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας ήταν 98 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, από 115 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο.