Εμφανή αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία έχουν προκαλέσει οι νέοι δασμοί του Τραμπ που τέθηκαν σήμερα σε ισχύ, με τις περισσότερες οικονομίες να έχουν πλέον αποδεχτεί ότι οι υψηλότεροι δασμοί είναι εδώ για να μείνουν.

Αυτοί οι επιπρόσθετοι δασμοί, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας), μία εβδομάδα μετά την υπογραφή του σχετικού διατάγματος από τον Αμερικανό πρόεδρο, έρχονται να αντικαταστήσουν, για τις οικονομίες τις οποίες αφορούν, τους δασμούς 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο στόχος είναι, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, να εξισορροπηθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των εταίρων τους, οι οποίοι «αποκομίζουν κέρδη», σύμφωνα με τον ίδιο, από την πρώτη οικονομική δύναμη.

«Είναι μεσάνυχτα!!! Δισεκατομμύρια δολάρια τελωνειακών δασμών συρρέουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε στο δίκτυό του, το Truth Social, μερικά λεπτά αφού τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί.

Τι δασμοί ισχύουν μετά τις συμφωνίες του Τραμπ

Το ΑΠΕ αναφέρει πως αυτοί οι επιπρόσθετοι δασμοί έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, από 15% έως και 41%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία ή τη Νότια Κορέα, που περιλαμβάνονται μεταξύ των κύριων εμπορικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επιβάλλονται πλέον δασμοί τουλάχιστον 15%.

Πριν τεθούν σε ισχύ αυτοί οι νέοι δασμοί, το μέσο ποσοστό τους που επιβάλλονταν στα προϊόντα που εισέρχονταν στη χώρα ήταν 18,4%, το υψηλότερο από το 1933, σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Budget Lab του Πανεπιστημίου του Γέιλ.

Η επιπλέον αύξηση αναμένεται ότι θα ανεβάσει αυτό το ποσοστό κοντά στο 20%, σύμφωνα με τους αναλυτές του Pantheon Macroeconomics. Θα είναι έτσι οι πιο υψηλοί από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, σύμφωνα με το Budget Lab.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει επίσης να επιβάλει δασμούς στα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα και στους εισαγόμενους ημιαγωγούς, στους οποίους πρόκειται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, να επιβληθεί δασμός 100%.

Ορισμένες χώρες, όπως η Ελβετία, προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να μειώσουν τους δασμούς που τις αφορούν, με την Ελβετική Συνομοσπονδία να στέλνει στην Ουάσινγκτον την πρόεδρό της και τον υπουργό της επί των Οικονομικών.

Προς το παρόν, μολονότι η αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι «δεκάδες συμφωνίες» θα υπογράφονταν αυτούς τους τελευταίους μήνες, υλοποιήθηκαν μόλις επτά, κυρίως αυτές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ιαπωνία ή με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται ως επί το πλείστον για προκαταρκτικές συμφωνίες, που πρέπει να επισημοποιηθούν και οι οποίες συνοδεύονται από υποσχέσεις για μαζικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά των χωρών ή των συνασπισμών με τις οποίες έχουν συναφθεί.

Οι διαπραγματεύσεις για την επιβολή υψηλότερων δασμών σε προϊόντα από τρεις από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα, προχωρούν σε ξεχωριστό επίπεδο.

Το Μεξικό φαίνεται να «ξέφυγε» από τις νέες αυξήσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ παρέτεινε για 90 ημέρες τις δασμολογικές συνθήκες που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τη χώρα, δηλαδή δασμοί 25% στα προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες πέραν της βορειοαμερικανικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

Αντιθέτως, ο Καναδάς είδε την 1η Αυγούστου να αυξάνεται στο 35% ο επιπρόσθετος δασμός που ισχύει για τα προϊόντα του.

Ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, υποβάθμισε ωστόσο τον αντίκτυπο αυτού του επιπρόσθετου δασμού, εκτιμώντας ότι δεν ισχύει για πάνω από το 85% των καναδικών εξαγωγών προς τη γειτονική χώρα.

Το σχέδιο του Τραμπ

Οι δασμοί του Τραμπ, ωστόσο δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστη την οικονομία της χώρας του. Το Bloomberg γράφει πως τα στοιχεία για την απασχόληση του Ιουλίου έδειξαν μια πολύ αρνητική εικόνα για την αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς οι καταναλωτές μείωσαν τις δαπάνες τους και οι εταιρείες προσαρμόστηκαν στην αλλαγή της εμπορικής πολιτικής.

Οι αναλυτές των κορυφαίων εταιρειών της Wall Street προειδοποίησαν τους πελάτες τους να προετοιμαστούν για μια υποχώρηση. Τη Δευτέρα, οι Morgan Stanley, Deutsche Bank AG και Evercore ISI προειδοποίησαν ότι ο δείκτης S&P 500 αναμένεται να σημειώσει βραχυπρόθεσμη πτώση τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Τραμπ επιμένει ότι οι κινήσεις του θα οδηγήσουν σε μια νέα χρυσή εποχή για την οικονομία και απορρίπτει τα στοιχεία που δεν ταιριάζουν με την αφήγησή του, απολύοντας τον επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας που δημοσίευσε τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης καυχηθεί για την αύξηση των εσόδων από δασμούς, υπονοώντας μάλιστα ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιστροφές φόρου για ορισμένους Αμερικανούς.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δείχνουν ότι οι δασμοί έχουν αυξηθεί σε ρεκόρ 113 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών έως τον Ιούνιο. Ωστόσο, το Bloomberg γράφει πως δεν είναι σαφές αν το επιτελείο Τραμπ έχει σημειώσει πρόοδο στον μεγαλύτερό του στόχο που δεν είναι άλλος από την επαναφορά της παραγωγής στην Αμερική.

Αν και ο ίδιος και οι σύμβουλοί του υποστηρίζουν ότι οι δασμοί θα προκαλέσουν άνθηση στις θέσεις εργασίας στον τομέα της μεταποίησης, ο Μπραντ Τζένσεν, καθηγητής στη Σχολή Επιχειρήσεων ΜακΝτόναφ του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν, δήλωσε ότι είναι δύσκολο να αυξηθούν ταυτόχρονα τα έσοδα από δασμούς και οι θέσεις εργασίας.

«Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο», είπε. Εάν υπάρξει αύξηση στην εγχώρια παραγωγή, «τότε δεν θα έχουμε έσοδα από δασμούς», επειδή θα εισάγονται λιγότερα αγαθά.