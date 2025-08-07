Σε νέο επίπεδο ρεκόρ αυξήθηκε η παγκόσμια ζήτηση για τον χρυσό, φτάνοντας τα 132 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, λόγω της αυξανόμενης «όρεξης» των επενδυτών και της υψηλότερης μέσης τιμής που έχει καταγραφεί ποτέ σε ένα τρίμηνο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Gold Demand Trends του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (WGC).

Αν και η συνολική ζήτηση κατ’ όγκο αυξήθηκε μόνο κατά 3% σε ετήσια βάση στους 1.249 μετρικούς τόνους, το WGC παρατήρησε αύξηση 45% της αξίας σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, καθώς οι τιμές εκτοξεύτηκαν κατά μέσο όρο στα 3.280,35 δολάρια ΗΠΑ ανά ουγγιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του WGC, οι επενδυτικές ροές, ιδίως σε αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο (ETF) με χρυσό και σε φυσικές ράβδους και κέρματα, ήταν η κύρια δύναμη πίσω από την αύξηση.

Σε συνδυασμό με τους 227 μετρικούς τόνους του πρώτου τριμήνου, η ζήτηση ETF για το πρώτο εξάμηνο ανέρχεται σε 397 μετρικούς τόνους και πρόκειται για την ισχυρότερη εξαμηνιαία επίδοση από το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η ζήτηση για ράβδους και κέρματα παρέμεινε επίσης ισχυρή, ιδιαίτερα στην Κίνα και την Ευρώπη, όπου οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν στην αυξανόμενη τιμή, καθώς και στον παραδοσιακό ρόλο του χρυσού ως μέσου αποθήκευσης αξίας.

Το WGC σημείωσε επίσης ότι οι αναφορές για υγιή θεσμική ζήτηση συνέβαλαν σε 170 μετρικούς τόνους εξωχρηματιστηριακών επενδύσεων και μεταβολών μετοχών στο δεύτερο τρίμηνο.

Όσον αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, το WGC αναμένει ότι η επενδυτική ζήτηση θα παραμείνει σταθερή, αν και πιθανώς με βραδύτερο ρυθμό λόγω της βραχυπρόθεσμης ενίσχυσης του δολαρίου και των ανθεκτικών αγορών μετοχών.

Ωστόσο, το investingnews αναφέρει πως η προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων, η οποία αναμένεται ευρέως να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο, θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τη δυναμική του χρυσού.

«Τα χαμηλότερα επιτόκια είναι πιθανό να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον χρυσό από την άποψη του κόστους ευκαιρίας», γράφει η έκθεση.