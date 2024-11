Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων- ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης βλέπει αύξηση επενδύσεων στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, αλλά και άνοδο των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, στα 120 δισ. ευρώ ή στο 60% του ΑΕΠ της χώρας ώς το 2028.

Εκτιμά παράλληλα ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, τον τρίτο μεγαλύτερο προορισμό για τις εξαγωγές της Ελλάδας, δεν θα επηρεάσει την πορεία των πωλήσεων των ελληνικών προϊόντων στη χώρα. Κι αυτό διότι υπάρχει σημαντική ζήτηση για αυτά στην αμερικανική αγορά, ενώ την ίδια στιγμή οι δασμοί στα τρόφιμα -το βασικό εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας στις ΗΠΑ- δεν είναι υψηλοί, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για παράδειγμα με τα γερμανικά αυτοκίνητα. Αναμένει δε ότι η ανάδειξη του Απόστολου Τζιτζικώστα ως Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε να ολοκληρωθούν τα αναγκαία έργα στον σιδηρόδρομο, μέσω του οποίου μεταφέρεται σήμερα μόλις το 1,5% των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων.

Τις παραπάνω εκτιμήσεις διατύπωσε ο κ.Διαμαντίδης κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου για το 10ο Export Summit, με τίτλο «Ιnvesting, the only way to growth», το οποίο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, στις 14 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με περίπου 35 ομιλήτριες και ομιλητές και υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης. Πέρα από τις επενδύσεις, ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τους συμμετέχοντες περιλαμβάνεται η απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει τις επιχειρήσεις, θέμα επί του οποίου θα τοποθετηθεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γεώργιος Φλωρίδης.

51 δις σε εξαγωγές αγαθών

«Παρά τις προκλήσεις στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα, οι Έλληνες εξαγωγείς πέτυχαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Το 2023 καταφέραμε να φτάσουμε τα 51 δισ. ευρώ σε εξαγωγές αγαθών, περίπου στο 25% του ΑΕΠ, πετυχαίνοντας τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη στην ιστορία μας. Ο στόχος που έχει θέσει ο ΣΕΒΕ για 100 δισ. ευρώ συνολικών εξαγωγών, προσεγγίζοντας το 50% του ΑΕΠ είναι πλέον πραγματικότητα και κοιτάζουμε μπροστά βάζοντας ως νέα πρόκληση το 60% του ΑΕΠ ή τα 120 δισ. ευρώ» σημείωσε ο κ.Διαμαντίδης, ενώ ερωτηθείς αν θεωρεί εφικτό τον τελευταίο αυτό στόχο, απάντησε: «είναι εφικτός, αρκεί να μην έχουμε περισσότερες αναταραχές διεθνώς και να μην αυξηθούν τα προβλήματα. Επιπλέον, περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζεται να στραφούν στην εξωστρέφεια και θα το επιδιώξουμε αυτό». Σε ερώτημα δε ποια θεωρεί πως είναι τα κυριότερα «αγκάθια», που αποθαρρύνουν ξένους επενδυτές να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, ανέφερε τις αδειοδοτήσεις, την αργή απονομή δικαιοσύνης και την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, διατυπώντας την εκτίμηση ότι ένα 30%-40% αυτών κάνουν τελικά «πίσω», εξαιτίας αυτών των αντικινήτρων.

Ως προς την προσδοκία του για αύξηση των επενδύσεων εξήγησε ότι αυτή εκπορεύεται από τα αποτελέσματα του αναπτυξιακού νόμου, αλλά και από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από εγχώριες όσο και από ξένες επιχειρήσεις για την τοποθέτηση κεφαλαίων στην ελληνική αγορά. Για παράδειγμα, είπε, στη Δυτική Μακεδονία επίκειται «μια πολύ μεγάλη επένδυση» στον κλάδο των τροφίμων. Ο κ.Διαμαντίδης αναφέρθηκε ακόμα στην απονομή του συλλογικού σήματος «Macedonia the GReat», που μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒΕ, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τη γεωγραφική Περιφέρεια της Μακεδονίας. Οπως είπε, 100 επιχειρήσεις πήραν μέχρι σήμερα το σήμα, αριθμός που ο ίδιος δεν θεωρεί ικανοποιητικό. Ωστόσο, αναμένεται να εγκριθεί πρόγραμμα για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, διεπιχειρηματικές συναντήσεις και διαφήμιση, το οποίο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να παρακινήσει περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το εν λόγω σήμα. Πρόκειται για πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης, ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ, στο οποίο ο ΣΕΒΕ μετέχει μαζί με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ αναφέρθηκε και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι η πολυαναμενόμενη επέκταση της 6ης προβλήτας είναι ευτύχημα που άργησε: «Ευτυχώς που η επέκταση της 6ης προβλήτας δεν έγινε το 2024-2025, γιατί το λιμάνι θα είχε “φρακάρει”». Στοιχειοθετώντας τη θέση του επισήμανε ότι με την επέκταση της προβλήτας το λιμάνι θα υποδεχόταν πολύ υψηλότερο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οι αναγκαίες σιδηροδρομικές συνδέσεις, τα φορτία αυτά θα χρειαζόταν να εξυπηρετηθούν με φορτηγά, σε μια περίοδο που συν τοις άλλοις υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια οδηγών. Κατά τον κ.Διαμαντίδη, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει ευνοηθεί πολύ από τα γεγονότα στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς πλοία που έδεναν στον Πειραιά ακολουθούν πλέον εναλλακτικά δρομολόγια, λόγω των επιθέσεων των Χούθι.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο στις τελευταίες διοργανώσεις του παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς ή διαδικτυακά πανω από 3000 άτομα, παρουσίασε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, Παναγιώτης Χασάπης. Γνωστοποίησε ότι μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Γεώργιος Φλωρίδης, Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, καθώς και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκπρόσωποι έξι τραπεζών, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Enterprise Greece, του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων, της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και ο επιχειρηματίας και επιχειρηματικός άγγελος, δρ Pano Churchill.

Πηγή: ΑΠΕ