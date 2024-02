Όλα είναι έτοιμα φέτος για τα μεγαλύτερα Ποσειδώνια στη μακρά ιστορία της κορυφαίας ναυτιλιακής έκθεσης στον κόσμο, σε κρίσιμη χρονιά όπου τα θέματα της ασφάλειας και βιωσιμότητας αποκτούν για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η βιομηχανία έχει να διαχειριστεί ένα περίπλοκο περιβάλλον συνεχιζόμενων γεωπολιτικών συγκρούσεων και την ταυτόχρονη εισαγωγή νέων περιβαλλοντικών κανονισμών στη ναυτιλία.

Τα Ποσειδώνια 2024, που θα φιλοξενήσουν περισσότερους από 2.000 εκθέτες και 40.000 συμμετέχοντες στο Metropolitan Expo Centre της Αθήνας, από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου, αποτελούν για την παγκόσμια ναυτιλία την ιδανική πλατφόρμα προώθησης του κρίσιμου διαλόγου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη διαμόρφωση του μέλλοντος του θαλάσσιου εμπορίου. Η διαρκής εξέλιξη του κλάδου αλλά και της έκθεσης αντικατοπτρίζεται στους περίπου 45 νεοεισερχόμενους εκθέτες στα φετινά Ποσειδώνια, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τόσο προϊόντα λογισμικού και εξοπλισμού όσο και κρατικούς φορείς από όλο τον κόσμο.

Ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε., δήλωσε: «Η χρονική συγκυρία διεξαγωγής των φετινών Ποσειδωνίων είναι ιδανική, καθώς την περίοδο αυτή πρέπει να συζητηθούν πολλές παράμετροι που επηρεάζουν τη ναυτιλία και να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες. Τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις, με νέες κρίσεις να ξεσπούν σε όλο τον κόσμο και την ναυτιλία να καλείται να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα και απαιτήσεις κάθε έξι μήνες. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και την Γάζα, το προσωρινό κλείσιμο της διόδου της Ερυθράς Θάλασσας, οι περιορισμοί στην Διώρυγα του Παναμά και άλλες εξελίξεις, έχουν επηρεάσει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία ολόκληρης της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

«Επιπρόσθετα σε όλα τα παραπάνω, οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και η προσπάθεια του κλάδου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις βιωσιμότητας, αποτέλεσαν τον καταλύτη για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο. Στα φετινά Ποσειδώνια θα παρουσιαστούν οι νέες τεχνολογίες και θα συζητηθούν οι επιλογές εναλλακτικών καυσίμων, καθώς η ναυτιλία σπεύδει να εκπληρώσει τους περιβαλλοντικούς στόχους για το 2030 και το 2050. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και της βιομηχανίας, τόσο στον χώρο της έκθεσης όσο και στις αίθουσες συνεδρίων και παράλληλων εκδηλώσεων, δημιουργεί γόνιμο διάλογο και δημιουργεί τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στη ναυτιλία να επιτύχει όλους τους στόχους βιωσιμότητας στα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί».

Η απαλλαγή της ναυτιλίας από τις εκπομπές άνθρακα και οι τρόποι επίτευξης του στόχου αυτού θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Λογισμικά βελτιστοποίησης πορείας (route optimisation) και πρόβλεψης καιρού (weather prediction), κυλινδρικά ιστία (rotor sails) που αξιοποιούν την ισχύ του ανέμου, προηγμένα συστήματα επίστρωσης κύτους (hull coating systems) και λίπανσης αέρα (air lubrication) που μειώνουν την αντίσταση και επομένως την κατανάλωση καυσίμου, ηλιακά πάνελ σε πλοία, κινητήρες που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα ή προσαρμοσμένοι στο slow steaming και πολλές άλλες εξελίξεις θα ξεχωρίσουν και θα αναδειχθούν στον εκθεσιακό χώρο των Ποσειδωνίων 2024.

Καθώς η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Σύνοδο Κορυφής «Shaping the Future of Shipping: Delivering a Net Zero World», που διοργανώθηκε στο περιθώριο της COP 28 από το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), γίνεται εμφανές ότι αυτό το καλοκαίρι η ελληνική ναυτιλία θα πρωτοστατήσει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία.

Η Πρόεδρος της ΕΕΕ κα Μελίνα Τραυλού ανέδειξε το κεντρικό ζήτημα της ναυτιλίας για την απαλλαγή του κλάδου από τον άνθρακα: την επιτακτική ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών στην αλυσίδα μεταφορών, για την επίτευξη των στόχων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία μιας ενιαίας προσέγγισης μεταξύ των κυβερνήσεων, των ρυθμιστικών αρχών και των εμπλεκόμενων, καλώντας όλα τα κράτη να υποστηρίξουν τον ΙΜΟ στο φιλόδοξο έργο του.

«O χρόνος περνά, με τις μεγάλες προκλήσεις να παραμένουν και νέες να αναδύονται. Ωστόσο, εάν καταφέρουμε να συνεργαστούμε για την επίτευξη των κοινών μας στόχων, η επιβράβευση θα είναι μεγαλύτερη από την «πράσινη» ναυτιλία, γιατί θα αφορά στην πράσινη μετάβαση του συνόλου των βιομηχανιών. Δεν μπορούμε καν να συζητήσουμε, πόσο μάλλον να πετύχουμε, μια παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση χωρίς τη ναυτιλία και τον ρόλο της ως καταλύτη σε κάθε πτυχή της κοινωνικοοικονομικής αλλαγής και προόδου. Η ναυτιλία οδηγούσε πάντα τις εξελίξεις. Συνέβαλε στην παγκόσμια αλλαγή με αποφασιστικότητα και όραμα. Τώρα, καλούμαστε να εμπνεύσουμε και να ηγηθούμε, για άλλη μια φορά. Η ναυτιλία ανέκαθεν έχτιζε γέφυρες για ανάπτυξη και ευημερία. Αυτός είναι ο σκοπός μας, το καθήκον μας και η δέσμευσή μας στον κόσμο».

Καθώς η τεχνολογία αποκτά πλέον κρίσιμο ρόλο, οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι οι πρώτες που υιοθετούν και επενδύουν άμεσα σε νέες τεχνολογίες. Τα τελευταία χρόνια, η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει κάνει τεράστια βήματα προς την ψηφιοποίηση της λειτουργίας της και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Στα φετινά Ποσειδώνια θα παρουσιαστούν όλες οι νέες τεχνολογίες, δίνοντας τη δυνατότητα στη ναυτιλιακή βιομηχανία να εξοικειωθεί με προϊόντα και υπηρεσίες που θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας της τα επόμενα χρόνια.

Το εκτεταμένο Πρόγραμμα Συνεδρίων και Σεμιναρίων των Ποσειδωνίων 2024 θα καλύψει όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, περιλαμβάνοντας συναντήσεις και φόρουμ όπως το Tradewinds Shipowners Forum και το συνέδριο της HELMEPA, που προσελκύουν τους κορυφαίους πλοιοκτήτες από όλο τον κόσμο.

Η προσθήκη στο φετινό πρόγραμμα του Greener Shipping Summit, που διοργανώνει η Naftiliaki/Newsfront υπό την αιγίδα της MARTECMA, της ένωσης των τεχνικών διευθυντών των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών της Ελλάδας, εστιάζει στην αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων χρήσης τους από ναυτιλιακές εταιρείες. Αλλά καθώς τα Ποσειδώνια μεγαλώνουν, μια εβδομάδα για να συζητηθούν όλα τα θέματα δεν είναι αρκετή. Για τον λόγο αυτόν, το συνεδριακό πρόγραμμα ξεκινά μία εβδομάδα νωρίτερα από την Έκθεση, με το Συνέδριο Marine Insurance Greece. Αυτή η μονοήμερη εκδήλωση θα επικεντρωθεί στο να φέρει κοντά μεσίτες, ασφαλιστές και άλλους ενδιαφερόμενους στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, για να συζητήσουν όλες τις πτυχές της ναυτικής ασφάλισης, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Τα Ποσειδώνια παραμένουν σταθερά προσηλωμένα στην προσέλκυση της νεότερης γενιάς στη ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως φαίνεται από την έναρξη του διαδικτυακού μαθήματος Posidonia Masterclass in Shipping. Η συνεργασία με την πλατφόρμα YES Forum (Young Executives in Shipping) και το Isalos.net στοχεύει να μυήσει την επόμενη γενιά στον κλάδο, να παρουσιάσει ευκαιρίες καριέρας και να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον τους για αυτόν τον δυναμικό τομέα.

Η επέκταση του εύρους και της διάρκειας των Ποσειδωνίων αποτυπώνεται φέτος και στα Posidonia Games, με αθλητικές δράσεις όπως το Posidonia Cup Sailing Race, το Posidonia Running Event, το Posidonia Shipsoccer Tournament, το Posidonia Golf Tournament και το Posidonia 3×3 Basketball Tournament. Καθώς περισσότεροι από 4.000 επαγγελματίες της ναυτιλίας αναμένεται να συμμετάσχουν στο αθλητικό πρόγραμμα, οι αγώνες αυτοί συνδιαμορφώνουν τη μοναδική ατμόσφαιρα των Ποσειδωνίων, παρέχοντας άφθονες ευκαιρίες δικτύωσης.

Τα Ποσειδώνια 2024 διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Επιτροπής Ελληνικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.