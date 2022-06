https://www.youtube.com/watch?v=dx9KDwOuMQ4Επειδή πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τις μωβ μέδουσες (Pelagia noctiluca), θυμηθήκαμε την περσινή μας παρατήρηση με το Μάριο, μια από τις μόνιμες θαλάσσιες χελώνες της Νάξου, που μέσα σε μισή ώρα καταβρόχθισε πάνω από 100 μέδουσες. Η παρατήρησή μας αυτή δείχνει την καθοριστική σημασία της θαλάσσιας χελώνας στην ισορροπία του οικοσυστήματος και τα οφέλη της στον έλεγχο του υπερπληθυσμού του είδους αυτού.There has been a lot of talk about the purple jellyfish (Pelagia noctiluca) lately, and we remember our last year's observation of Marios, one of the resident sea turtles of Naxos island, devouring more than a 100 purple jellyfish within 30 minutes. This observation proves the vital role of the sea turtle in the balance of the ecosystem, as well as the importance in the control of the overpopulation of this species.