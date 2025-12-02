Η συχνή πλέον παρουσία άγριων ζώων, όπως αγριογούρουνων και λύκων, που βρίσκουν καταφύγιο μέσα στις πόλεις, έφερε γύρω από το ίδιο τραπέζι εκπροσώπους των δασικών υπηρεσιών, της αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιβαλλοντικών οργανώσεων.



Στην ευρεία σύσκεψη που έγινε μετά από πρωτοβουλία του δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, εκπρόσωποι υπηρεσιών και φορέων αποφάσισαν δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας αγριογούρουνων, καθώς και της επικίνδυνης εμφάνισης λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από το πρόσφατο τροχαίο με την εμπλοκή αγριογούρουνου, που σημειώθηκε προ ημερών στον δρόμο Θέρμης – Πανοράματος.



Από τη σύσκεψη προέκυψε συμφωνία πέντε σημείων, ιδιαίτερα για τα αγριογούρουνα.

Το φαινόμενο της παρουσίας αγριογούρουνων και λύκων μέσα στους οικισμούς έχει πάρει επικίνδυνα χαρακτηριστικά και δεν είναι πια ανεκτή η συμβίωσή τους με τους ανθρώπους.

Είναι αναγκαία η πραγματοποίηση νέας μεγάλης καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών με σποτ για όσα πρέπει να κάνουν και όσα πρέπει να αποφεύγουν, τα οποία να προβληθούν και από τους κεντρικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ο πληθυσμός τους έχει πολλαπλασιαστεί με προφανείς κινδύνους, γι’ αυτό και προτάθηκε να ενταθούν και να κλιμακωθούν τα μέτρα.

Ζητήθηκε από την Πολιτεία να ενισχύσει τις δασικές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές.

Με πρόταση των παρισταμένων δημάρχων και αντιδημάρχων να προχωρήσει άμεσα κλιμάκωση των μέτρων του Πρωτοκόλλου που εφαρμόζεται σχετικά, μέχρι και την θήρευση των αγριογούρουνων, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός τους.



Ειδικά για την παρουσία λύκων στον αστικό ιστό, αποφασίστηκε πως η Δασική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» θα φροντίσουν για την άμεση εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης λύκων σε περιαστικές περιοχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη που είχε και την πρωτοβουλία για τη σύσκεψη: «Όλοι οι Δήμοι περιαστικά της Θεσσαλονίκης αισθανόμαστε ανυπεράσπιστοι. Αυτές οι καταστάσεις δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Οι κίνδυνοι πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, αλλά και επίθεσης σε άνθρωπο ή οικόσιτο ζώο είναι προφανείς. Να ληφθούν μέτρα τώρα πριν να είναι αργά και θρηνήσουμε θύματα».