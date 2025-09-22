Μετά τη θερμή υποδοχή και το ζεστό χειροκρότημα του θεατρόφιλου κοινού σε επιλεγμένα φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Εκείνος κι Εκείνος» κατά την προσεχή χειμερινή θεατρική περίοδο θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Αργώ.

Το φημισμένο και εμβληματικό έργο του σπουδαίου Έλληνα συγγραφέα Κώστα Μουρσελά «Εκείνος κι Εκείνος», με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Κακούρη, Δημήτρη Σταρόβα, Σοφία Μανωλάκου και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα, είναι ένας ύμνος στην ποιητική αλητεία, στην παράλογη λογική σκέψη και στο ελεύθερο χιούμορ. Μια την σατυρική – σκεπτόμενη κωμωδία.

Μία κωμωδία «αναρχική» – «αλήτικη» – «ανατρεπτική».

Μία κωμωδία υπεράνω σκέψεων, υπεράνω καταστάσεων, υπεράνω λογικής…

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Κώστας Μουρσελάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λευτέρης Πλασκοβίτης

Παραγωγή: Non Grata Productions

Παίζουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Σταρόβας, Σοφία Μανωλάκου

Παραστάσεις

Πρεμιέρα: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21:00 και κάθε Πέμπτη στις 20:00, Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00 και Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 18-22€

Προπώληση: more.com

Θέατρο ΑΡΓΩ

Ελευσινίων 13-15, Αθήνα

Τηλέφωνο: 21 0520 1684