Το πολυβραβευμένο δικαστικό αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, ένα από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ όλων των εποχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο ΧΟΡΝ, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Ύστερα από 360 sold out παραστάσεις και δύο χρόνια αποθεωτικής υποδοχής από κοινό και κριτικούς, ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, με τον Γιάννη Βούρο στον ρόλο του Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς, τον Κώστα Κόκλα ως τον δικηγόρο Τζον Μέηχιου, την Ευγενία Δημητροπούλου ως την αινιγματική σύζυγο Ρομέιν και τον Όμηρο Πουλάκη στον ρόλο του κατηγορούμενου Λέοναρντ Βόουλ, πλαισιωμένους από τους Μελίνα Βαμβακά, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη και Νίκη Παλληκαράκη, σε μια παράσταση γεμάτη ένταση και ανατροπές που καθηλώνει μέχρι το αποκαλυπτικό της φινάλε.

Ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» θεωρείται όχι μόνο το πιο καλογραμμένο και επιτυχημένο έργο της Αγκάθα Κρίστι αλλά και ένα από τα πιο συναρπαστικά δικαστικά θρίλερ όλων των εποχών, με ένα φινάλε που έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο απροσδόκητα που γράφτηκαν ποτέ.

Η Κρίστι έγραψε τον «Μάρτυρα Κατηγορίας» το 1933. Είκοσι χρόνια αργότερα της ζητήθηκε να το διασκευάσει για τη σκηνή. «Δεν έχω ιδέα από νομικά», είχε πει. Παρ’ όλα αυτά, τον Οκτώβριο του 1953 το έργο παρουσιάστηκε στο θέατρο Winter Garden του Λονδίνου και αμέσως γνώρισε τεράστια επιτυχία στο Broadway. Το 1957 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Μπίλι Ουάιλντερ και προτάθηκε για 6 Όσκαρ, με πρωταγωνιστές τους Τσαρλς Λότον, Μαρλέν Ντίτριχ και Τάιρον Πάουερ.

Η υπόθεση

Ο Λέοναρντ Βόουλ κατηγορείται για τη δολοφονία μιας πλούσιας χήρας. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Ο δαιμόνιος ποινικολόγος Ουίλφρεντ Ρόμπαρτς που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του ωστόσο, δεν είναι τόσο σίγουρος για την ενοχή του. Ο αγώνας του νεαρού άνδρα να μην καταδικαστεί θα κριθεί στα έδρανα του δικαστηρίου όπου οι μαρτυρίες είναι συντριπτικά εναντίον του και η ετυμηγορία των ενόρκων φαίνεται μονόδρομος. Μόνη μάρτυρας για την υπεράσπισή του είναι η αινιγμα τική σύζυγός του που κρατάει την άκρη του νήματος και τη λύση του γρίφου.

….η συνέχεια επί σκηνής στο θέατρο ΧΟΡΝ!

…και σσσσσς… μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν!

Ταυτότητα παράστασης

Διανομή (αλφαβητικά): Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βούρος, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Κώστας Κόκλας, Νίκη Παλληκαράκη, Όμηρος Πουλάκης

Στην παράσταση συμμετέχει η Βαρβάρα Μακράκη

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Αγκάθα Κρίστι

Σκηνοθεσία- Δραματουργική Επεξεργασία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Θεατρική Απόδοση: Αντώνης Γαλέος

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος

Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα

Παραστάσεις: Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00

Τιμές Εισιτηρίων: Θέσεις ενόρκων*: 40€, Ζώνη VIP: 30€, Ζώνη Α: 25€, Ζώνη Β: 20€, Μειωμένης: 15€

Άνεργοι–Πολύτεκνοι-AMEA–Νέοι έως 25 χρονών-Ατέλειες: Ζώνη Α: 20€, Ζώνη Β: 15€



Σε κάθε παράσταση διατίθενται 12 προνομιακές θέσεις ενόρκων, πάνω στην σκηνή. Ζήστε την εμπειρία παρακολούθησης της παράστασης, ως ένορκος, και συμμετέχετε στην εξέλιξη της δίκης!

Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά όλων των ηλικιών. Συνίσταται σε μαθητές +10 ετών που επιθυμούν να έχουν μια πρώτη επαφή με το θέατρο

Θέατρο ΧΟΡΝ: Αμερικής 10, Μετρό Σύνταγμα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900

