Το Ellinikon Seaside συμπλήρωσε 33 χρόνια ζωής και το γιόρτασε με μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Το αγαπημένο hot spot στην Αίγινα, που για περισσότερο από τρεις δεκαετίες φιλοξενεί παρέες, χαμόγελα και μοναδικές στιγμές, άνοιξε και πάλι τις πόρτες του στους αγαπημένους φίλους του, για να μοιραστούν όλοι μαζί τη χαρά αυτής της μεγάλης επετειακής συνάντησης.

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη συγκίνηση και χαρά. Από τη μία οι αναμνήσεις όσων γνώρισαν το Ellinikon Seaside στα πρώτα του βήματα και από την άλλη, ο ενθουσιασμός της νέας γενιάς που συνεχίζει να το αγκαλιάζει. Μουσική, χορός και ζεστές συζητήσεις γέμισαν τον χώρο, ενώ κάθε γωνιά θύμιζε ιστορίες και αναμνήσεις που γράφτηκαν μέσα στα χρόνια.

Ο Κυριάκος Κλώνος και η ομάδα του Ellinikon Seaside, με συνέπεια και μεράκι, κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα του χώρου, προσφέροντας όχι μόνο διασκέδαση, αλλά και εκείνη την αίσθηση της οικείας ατμόσφαιρας, που λίγα μέρη καταφέρνουν να δημιουργήσουν.

Το φωτογραφικό υλικό της βραδιάς αποτυπώνει τη νοσταλγία, τη χαρά και την ενέργεια του Ellinikon Seaside, που εδώ και 33 χρόνια παραμένει σημείο αναφοράς στη διασκέδαση της Αίγινας.

Το Ellinikon Seaside δεν γιορτάζει μόνο το παρελθόν του, συνεχίζει να γράφει το μέλλον του, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις για τις γενιές που έρχονται.

