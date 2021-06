Ο Πρινς Ρότζερς Νέλσον γεννήθηκε στη Μινεάπολη της Μινεσότα στις 7 Ιουνίου του 1958. Εκτός του ότι ήταν πρωτοπόρος στο χώρο της μουσικής, ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο, με τη μεγαλύτερη επιτυχία του το θρυλικό «Purple Rain» του 1984.

Ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της σύγχρονης αμερικάνικης λαϊκής μουσικής με παγκόσμιες επιτυχίες, έμεινε περισσότερο γνωστός στο κοινό για την εκκεντρική του σκηνική παρουσία με ευφάνταστα κοστούμια και έντονο μακιγιάζ. Παρακάτω θα βρείτε κάποιες άγνωστες αλλά άκρως ενδιαφέρουσες αλήθειες για την ζωή του.

Την ίδια εβδομάδα ένα τραγούδι, ένα single και μία ταινία του Πρινς βρέθηκαν στην πρώτη θέση

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 27ης Ιουλίου του 1984, η ταινία του Πρινς «Purple Rain» έφτασε στην πρώτη θέση στο box office, ενώ την ίδια εβδομάδα, το soundtrack της ταινίας ήταν το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και το «When Doves Cry» κατείχε την πρώτη θέση στα singles.

Η αδερφή του τον μήνυσε για ένα τραγούδι

Το 1987 η ετεροθαλής αδελφή του Πρινς, Λόρνα Νέλσον, μήνυσε τον τραγουδιστή για τους στίχους του τραγουδιού «U Got the Look», που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Sign o’ the Times» της ερμηνεύτριας της ποπ Sheena Easton. Δύο χρόνια αργότερα, το 1989, το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του Πρινς.

Το 2017 η Pantone του απέδωσε το δικό του χρώμα

Το 2017, ένα χρόνο σχεδόν μετά το θάνατο του Πρινς, η Pantone (αμερικανική εταιρεία που υποστηρίζει τη διαχείριση χρωμάτων από το σχεδιασμό έως την παραγωγή) δημιούργησε μια συγκεκριμένη απόχρωση μωβ προς τιμήν του, γνωστό ως Love Symbol #2 (Σύμβολο Αγάπης). Το χρώμα είναι εμπνευσμένο από ένα πιάνο της Yamaha που ο μουσικός σχεδίαζε να κάνει περιοδεία μαζί του. «Το μοβ χρώμα ήταν συνώνυμο με τον Πρινς και έτσι θα μείνει για πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τρόι Κάρτερ, σύμβουλος του κτήματος του Πρινς.

Είχε γράψει αρκετά τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες

Εκτός από τη συγγραφή αρκετών εκατοντάδων τραγουδιών για τον ίδιο, ο Πρινς συνέθετε, επίσης, μουσική και για άλλους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους τα «Nothing Compares 2 U» για την Sinead O’Connor, «Manic Monday» για το συγκρότημα της ποπ- ροκ Bangles και «I Feel For You» για την Chaka Khan.

Το Πρινς ήταν το πραγματικό του όνομα

Γεννημένος από δύο μουσικούς γονείς, ο Πρινς Ρότζερς Νέλσον πήρε το όνομά του από τον πατέρα του και το Πρινς ήταν όντως το βαπτιστικό του και όχι κάποιο παρατσούκλι όπως οι περισσότεροι νομίζουν.