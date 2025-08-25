Η σορός μιας γυναίκας ανασύρθηκε από το Λιμενικό στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Δευτέρας 25/8.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τη γυναίκα εντόπισαν επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 και στη συνέχεια ειδοποίησαν το Λιμενικό, το οποίο την ανέσυρε από τη θάλασσα.

Πληροφορίες που μετέδωσε το OPEN και η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» κάνουν λόγο για μια γυναίκα 50-55 ετών. Όταν τη βρήκαν φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή της ανάσυρσης της άτυχης γυναίκας από άνδρες του Λιμενικού: