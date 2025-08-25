Σημαντική άνοδο που ξεπερνά το 10% σε σχέση με το 2024 καταγράφουν το 2025 οι τιμές πώλησης νεόδμητων εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας Elxis – At Home in Greece, η οποία ειδικεύεται στη διάθεση παραθεριστικών ακινήτων σε ξένους αγοραστές. Η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με την προτίμηση ολοένα και περισσότερων επενδυτών σε κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, ενισχύει την ανοδική τάση και δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά.

Η μέση τιμή πώλησης μιας νεόδμητης κατοικίας με κήπο και ιδιωτική πισίνα ανέρχεται φέτος σε 4.675 ευρώ/τ.μ., από 4.243 ευρώ/τ.μ. το 2024, 3.675 ευρώ/τ.μ. το 2023 και 3.458 ευρώ/τ.μ. το 2022. Πρόκειται για συσσωρευμένη άνοδο 35% σε διάστημα τριών ετών, εξέλιξη που εξηγεί το σταθερά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά, αγοραστής που απέκτησε εξοχική κατοικία το 2022 έχει ήδη αποκομίσει σημαντική υπεραξία, με προοπτική περαιτέρω κερδών στο μέλλον.

Όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis, κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, «νεόδμητες βίλες με ιδιωτική πισίνα και άμεση πρόσβαση ή θέα στη θάλασσα, σε τιμές έως 400.000–450.000 ευρώ, όπως αυτές που προσφέρει η Ελλάδα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η δυνατότητα επενδυτικής αξιοποίησης μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ανοδικής πορείας των τιμών, δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για ξένους αγοραστές».

Στην έρευνά της η Elxis καταγράφει διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Οι υψηλότερες αξίες εντοπίζονται στο Ιόνιο, όπου η μέση τιμή αγγίζει τα 4.866 ευρώ/τ.μ., αντανακλώντας την ανάπτυξη νέων πολυτελών παραθαλάσσιων συγκροτημάτων. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις των τελευταίων ετών, λόγω της κατασκευής έργων υψηλών προδιαγραφών, ενώ η Βόρεια Κρήτη παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία. Στη Νότια Κρήτη, μετά την προσωρινή επιβράδυνση του 2023, παρατηρείται πλέον σημαντική ανάκαμψη και αυξημένες τιμές πώλησης.

Μεταξύ των επιμέρους περιοχών, στην Κέρκυρα καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον, ενώ στη Δυτική Ελλάδα ξεχωρίζουν η ακτογραμμή της Πρέβεζας και η Πάλαιρος. Στην Κρήτη, το νότιο τμήμα του Ρεθύμνου με θέα στο Λιβυκό Πέλαγος και η περιοχή των Χανίων με θέα στο Αιγαίο αποτελούν σταθερά κορυφαίες επιλογές για ξένους επενδυτές.

Παράλληλα, ενισχύεται μια νέα τάση στην αγορά: η στροφή σε περιοχές εκτός των δημοφιλών, κορεσμένων τουριστικών προορισμών. Πολλοί αγοραστές προτιμούν πιο ήσυχες τοποθεσίες που προσφέρουν ιδιωτικότητα και γαλήνη, αλλά και μεγαλύτερο περιθώριο μελλοντικής ανάπτυξης. Η προοπτική υπεραξιών σε τέτοιες περιοχές λειτουργεί ως πρόσθετο κίνητρο, προσελκύοντας αγοραστές που συνδυάζουν τη χρήση της κατοικίας για παραθερισμό με επενδυτικό ενδιαφέρον.

Συνολικά, η ελληνική αγορά εξοχικών κατοικιών δείχνει να διατηρεί τη δυναμική της, με τη ζήτηση από το εξωτερικό να παραμένει υψηλή και τις τιμές να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, παρά το αυξανόμενο κόστος απόκτησης.