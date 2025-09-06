Μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που είχε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και χρειάστηκε να κάνει εσπευσμένα μία επέμβαση ρουτίνας, με αποτέλεσμα να απέχει για ένα διάστημα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Γιάννης Κότσιρας θα δώσει ο ίδιος κανονικά το παρών του στη μεγάλη συναυλία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια μοναδική βραδιά-γιορτή, με ελεύθερη είσοδο. Ο Γιάννης Κότσιρας, με ένα τεράστιο ρεπερτόριο αγαπημένων τραγουδιών, έρχεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με περισσότερη λαϊκή διάθεση. Από το «Τσιγάρο» ως το «Κάπου θα βρεθούμε» και από το «Έλα και κόψε με στα δύο» έως το «Κάθε φορά», αλλά και από τη «Χάντρα θαλασσιά» έως τον «Σασμό» και το «Ένα φεγγάρι δρόμος», δημιουργείται πάντα ένα υπέροχο κλίμα σε συνδυασμό με τις πρωτότυπες διασκευές που επιλέγει, και οι βραδιές αυτές μένουν πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, σταθερούς συνεργάτες και φίλους του τα τελευταία χρόνια, ετοίμασαν ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, ένα πρόγραμμα που, όπως πάντα, έχει στόχο τη γνήσια διασκέδαση, αλλά και τις στοχευμένες αναφορές στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Στην παρέα τους αυτή τη φορά στο τραγούδι, η Δήμητρα Μωραΐτη.

Γιάννης Κότσιρας

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου

Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη

Είσοδος Ελεύθερη

Μαζί του:

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Hρακλής Παχίδης

Μπάσο: Γιάννης Πλαγιαννάκος

Βιολί: Γιαννης Κονταράτος

Φωνή: Δήμητρα Μωραΐτη