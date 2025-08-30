Ο Gzuz, ένας από τους πιο γνωστούς gangsta ράπερ της Γερμανίας και μέλος του hip-hop συγκροτήματος 187 Strassenbande που είναι γνωστός για το χαρακτηριστικό του στυλ και την επιρροή του στη γερμανική σκηνή του Deutschrap, έρχεται στην Αθήνα για ένα μοναδικό live στο CT Garden.

Το 2025 ο Gzuz άνοιξε το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του: με το νέο άλμπουμ «Scherbenhaus», που κυκλοφόρησε στις 25 Ιουλίου 2025, ένα έργο που μουσικά και θεματικά θέτει νέες βάσεις, ενώ προσφέρει τη γνωστή του δύναμη – αλλά με περισσότερο βάθος από ποτέ. Φαίνεται: Ο Gzuz δεν έμεινε στάσιμος, αλλά εξελίχθηκε.

Μετά την επιτυχημένη «Freigänger-Tour» σε Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Πολωνία και Τσεχία, με πάνω από 100.000 ενθουσιασμένους θαυμαστές και τις sold out παραστάσεις «Highnachten» στα τέλη του 2024 με τον Bonez MC, η προσοχή στρέφεται τώρα ξεκάθαρα στο τι έρχεται: Scherbenhaus και Licht & Schatten σηματοδοτούν ένα καλλιτεχνικό σημείο καμπής – αμείλικτα, ειλικρινά και βαθιά συγκινητικά.

Πληροφορίες συναυλίας

GZUZ live in Athens

Special guests: HGEMONA$ – SADAM

Opening: DOF TWOGEE, KAREEM KALOKOH, MOOSE, KATO, WAKE & BAKE

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025

Doors open: 18.30

Standing arena A: 50 € / εφηβικό, φοιτητικό 40 €

Standing arena B: 30 € / εφηβικό, φοιτητικό 20 €

Εισιτήρια: more.com

CT Garden

Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι

Τηλέφωνο: 211 7701700