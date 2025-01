Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει την έκθεση Marlene Dumas: Cycladic Blues, την πρώτη ατομική έκθεση της Marlene Dumas σε μουσείο στην Ελλάδα, η οποία θα διαρκέσει από τις 5 Ιουνίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2025.

Περισσότερα από τριάντα ζωγραφικά έργα και έργα σε χαρτί θα παρουσιαστούν σε διάλογο με αρχαιότητες από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου, στο Μεγάρου Σταθάτου. Την έκθεση επιμελείται ο ανεξάρτητος επιμελητής Douglas Foglas σε στενή συνεργασία με την ίδια την καλλιτέχνιδα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν δημιουργίες από την τελευταία εικοσαετία πρακτικής της Dumas καθώς και πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα της, συνθέτοντας έτσι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των αλλόκοτα όμορφων και προκλητικών αναπαραστάσεων του ανθρώπινου σώματος που δημιουργεί η κορυφαία νοτιοαφρικανή καλλιτέχνιδα.

Ανταποκρινόμενη στην ιστορία της παραστατικότητας στην τέχνη όπως τη βίωσε μέσα στις αρχαιολογικές συλλογές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, η Dumas έχει επιλέξει προσωπικά τα έργα της που θα συμπεριληφθούν στην έκθεση, ενώ επιπλέον, σε μια σπάνια περίσταση, επέλεξε και τα αρχαιολογικά αντικείμενα που πρόκειται να παρουσιαστούν μαζί.

Όπως δηλώνει ο επιμελητής Douglas Fogle: «Βουβά και φλύαρα, τα σώματα που στοιχειώνουν τους καμβάδες της Dumas εμπλέκονται σε ένα αναχρονιστικό pas de deux με τις αφηρημένες ανθρώπινες μορφές των κυκλαδικών ειδωλίων που άγνωστοι καλλιτέχνες δημιούργησαν περίπου 5.000 χιλιάδες χρόνια πριν».

Γεννημένη το 1953 στο Κέιπ Τάουν και με έδρα το Άμστερνταμ, η Marlene Dumas αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης τέχνης που με το έργο της έχει διευρύνει το λεξιλόγιο της ζωγραφικής με ριζοσπαστικό τρόπο. Πολλά από τα έργα της Dumas αναδύονται από το πλούσιο αρχείο εικόνων της, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, από την ιστορία της τέχνης έως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και προσωπικές φωτογραφίες.

Αντλώντας έμπνευση από μια σειρά διαφορετικών παραδόσεων, από τη χειρονομιακή γλώσσα του εξπρεσιονισμού έως την κριτική απόσταση της εννοιολογικής τέχνης, η Dumas ανακτά διαφορετικές εικόνες μετατρέποντάς τες σε έντονες, άυλες παρουσίες. H τολμηρή ματιά της απορροφά τα πάντα με την ίδια ένταση, το έργο της ωστόσο επιστρέφει πάντα στην απόλαυση του βλέμματος.

Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε πολυάριθμα μουσεία ανά τον κόσμο, όπως: MoMA (Νέα Υόρκη), Tate Modern (Λονδίνο), Musée d’Orsay (Παρίσι), Stedelijk Museum (Άμστερνταμ), The New Museum of Contemporary Art (Νέα Υόρκη) και Centre Georges Pompidou (Παρίσι).

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Μέγαρο Σταθάτου/ Βασιλίσσης Σοφίας & Ηροδότου 1