Ο Έλληνας πίσω από το Netflix

Ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο Χόλιγουντ δεν είναι κάποιο μεγαλοστέλεχος στούντιο, αλλά ο διευθυντής περιεχομένου του συνδρομητικού καναλιού Ted Sarandos.

Ο θεματοφύλακας του Netflix, ο άνθρωπος που διαχειρίζεται ένα κεφάλαιο 14 δισ. δολαρίων (νούμερα του 2018), έχει περάσει δύο δεκαετίες στο δίκτυο, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην πορεία της συνδρομητικής υπηρεσίας μέχρι να γίνει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κανάλι του κόσμου! Έστω κι αν δεν παίζει στην τηλεόραση.

Ο Sarandos εντάχτηκε στο δυναμικό του Netflix το 2000 για να διαχειριστεί το τμήμα με τις ενοικιάσεις DVD, έχοντας υπηρετήσει ως πετυχημένο στέλεχος στην αλυσίδα βιντεοκλάμπ West Coast Video.

Στο Netflix άρχισε να ασχολείται με τα δικαιώματα streaming και να καθοδηγεί τις σειρές του δικτύου, πράγματα όπως οι πρώτες τρελές επιτυχίες του «House of Cards» και του «Orange Is the New Black» δηλαδή.

Σήμερα το δίκτυο που διαφεντεύει, από κοινού με τον γενικό διευθυντή Reed Hastings, είναι ένας σωστός κολοσσός. Κι αυτός βγάζει βέβαια περισσότερα ακόμα και από τον διευθύνοντα σύμβουλο!

Η επιρροή του Sarandos στο Netflix δεν έχει προηγούμενο, καθώς μετατράπηκε από απλός διευθυντής προγράμματος μιας συνδρομητικής υπηρεσίας σε έναν από τους ισχυρότερους παραγωγούς του Χόλιγουντ. Το Netflix θα ξοδέψει άλλα 10 δισ. δολάρια σε παραγωγές το 2019, είπε πρόσφατα, έχοντας δαπανήσει πέρυσι 2 δισεκατομμύρια μόνο σε διαφήμιση.

Οι εξόχως πετυχημένοι χειρισμοί του του εξασφάλισαν πέρυσι αύξηση 50% στις αποδοχές του, κάνοντάς τον και επισήμως τον πιο καλοπληρωμένο υπάλληλο του δικτύου. Ο βασικός μισθός του αγγίζει τώρα τα 18 εκατ. δολάρια ετησίως, περισσότερα και από τον Hastings, και άλλα 13,5 εκατ. πηγαίνουν στα χέρια του με μορφή μετοχών του Netflix.

Ο Ted γεννήθηκε στο Φίνιξ της Αριζόνα, σε μια φτωχή οικογένεια με πέντε παιδιά. Έλληνας ήταν ο παππούς του, Σαμιώτης, που μετανάστευσε στον Νέο Κόσμο σε νεαρή ηλικία. Kariotaki τον λέγανε, το έκανε όμως Sarandos.

Αν ήταν να κάνει ταινία τη ζωή του το Netflix, θα ήταν μια καλή ταινία γεμάτη επιτυχίες και προσωπικούς αγώνες ως την κορυφή. Από την εποχή που ως έφηβος έπιασε δουλειά στο συνοικιακό βιντεοκλάμπ και για να σκοτώνει την ώρα του άρχισε να βλέπει αυτές τις 900 ταινίες που είχαν στα ράφια…