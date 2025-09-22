Μετά την «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό εν μέσω πανδημίας, ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την έκτη του ταινία «Σπασμένη Φλέβα». Η νέα ταινία του σκηνοθέτη θα συναντήσει τους θεατές στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.

Η αφίσα και το νέο trailer φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην πολυαναμενόμενη «Σπασμένη Φλέβα». Σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις οικονομικές, σχέσεις ερωτικές, σχέσεις αγάπης-μίσους, σχέσεις μεταξύ φίλων και εχθρών, σχέσεις εξουσίας, σχέσεις με τον σκοτεινό εαυτό. Πολύπλοκοι χαρακτήρες μέσα στο ασφυκτικό σήμερα σε μια σοκαριστική κινηματογραφική εμπειρία που μας αφορά όλους.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη.

Δείτε την αφίσα

Σχεδιασμός Αφίσας: Βασίλης Μαρματάκης

Ψηφιακή Επεξεργασία: Ειρήνη Αλέξη

Σύνοψη

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

Ο Γιάννης Οικονομίδης σημειώνει:

Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει. Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως το Ήθος, η Ύβρις, το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Φυσικά, αυτό που μένει πάντα στο τέλος αυτού του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου…

Δείτε το επίσημο τρέιλερ

Credits

Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης

Σενάριο: Γιάννης Οικονομίδης – Βαγγέλης Μουρίκης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη

Μαζί τους οι: Βασίλης Κουκαλάνι, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Αργύρης Γκαγκάνης, Αλέκος Πάγκαλος, Γιώργος Κολλιόπουλος, Nectar De Leon, Σταύρος Μπένος, Δαυίδ Σταμούλος, Ελένη Μπούκλη

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κατσαΐτης

Τραγούδι τίτλων τέλους: ΛΕΞ / Kepler is Free

Διανομή: Tanweer Alliances

Από 27 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer