Το «Fifty Shades of Grey» φαίνεται πως βρήκε τον «άξιο» διάδοχό του. Ορισμένοι θεατές εμφανίζονται σοκαρισμένοι και δύσπιστοι μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ της νέας ταινίας της Έμεραλντ Φένελ «Ανεμοδαρμένα Ύψη», η οποία έχει προγραμματιστεί να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2026. Το βίντεο διάρκειας ενάμισι λεπτού περιλαμβάνει πλήθος ερωτικών σκηνών που έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι, αποτελεί μια νέα κινηματογραφική διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, που εκδόθηκε το 1847, και αφηγείται την ιστορία δύο οικογενειών της γαιοκτητικής τάξης οι οποίες ζουν στα υψίπεδα του Δυτικού Γιόρκσαϊρ. Παρά τη λογοτεχνική βάση του έργου, το τρέιλερ που κυκλοφόρησε την Τετάρτη δείχνει να επικεντρώνεται περισσότερο στη σεξουαλική σχέση των δύο βασικών χαρακτήρων, της Κάθριν και του Χίθκλιφ, που ενσαρκώνονται από τη Ρόμπι και τον Ελόρντι αντίστοιχα.

Η μουσική υπόκρουση του τρέιλερ είναι το τραγούδι της Τσάρλι XCX «Everything is romantic» από το άλμπουμ της «Brat», ενώ οι σκηνές που παρουσιάζονται έχουν συζητηθεί έντονα. Σε αυτές, ο 28χρονος Ελόρντι φαίνεται να γλείφει δύο φορές τα δάχτυλα της Ρόμπι, ενώ σε άλλο σημείο κάποιος βάζει το δάχτυλό του μέσα στο στόμα ενός ψαριού. Υπάρχουν επίσης προκλητικά πλάνα με κρόκους αυγών να τρέχουν ανάμεσα σε δάχτυλα και με ζυμάρι που πλάθεται από χέρια. Στο τρέιλερ περιλαμβάνονται και αναφορές σε BDSM, ενώ ο Ελόρντι εμφανίζεται σε αρκετές σκηνές χωρίς πουκάμισο, έχοντας στιγμές έντονου ερωτισμού με την 35χρονη Ρόμπι.

Η επίμαχη σκηνή με το ψάρι

Μετά τη δημοσίευση του τρέιλερ, πολλοί θεατές έσπευσαν να εκφράσουν την αντίδρασή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Ένας χρήστης έγραψε: «Μόλις είδα το teaser για το #WutheringHeights και είναι πολύ χειρότερο απ’ όσο περίμενα… είναι ιδέα μου ή θυμίζει soft porn vibes;». Ένας άλλος σχολίασε: «Δεν χρειάζεται όλα να έχουν σχέση με πορνό», ενώ ένας τρίτος τόνισε: «Έκαναν τον Χίθκλιφ λευκό, την Κάθριν ξανθιά και πρόσθεσαν BDSM; Αυτό δεν είναι Ανεμοδαρμένα Ύψη». Άλλος δυσαρεστημένος θεατής έγραψε: «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη, μοιάζει περισσότερο με bodice ripper ή διασκευή τύπου Bridgerton. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν η Φένελ με αυτό το πρότζεκτ, είναι πραγματικά φρικτό και προσβλητικό για το πρωτότυπο έργο».

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών περιλάμβαναν και συγκρίσεις με το «Fifty Shades of Grey». «Το έργο της Έμιλι Μπροντέ μετατράπηκε σε Fifty Shades», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Δεν ήξερα ότι τα Ανεμοδαρμένα Ύψη ήταν το τέταρτο μέρος του franchise 50 Shades of Grey!». Στο YouTube, κάποιος σχολίασε με χιούμορ: «Fifty Shades of Grey: Έκδοση 1800».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα World of Reel, η ταινία της Φένελ είχε δοκιμαστική προβολή τον περασμένο μήνα στο Ντάλας, όπου οι αντιδράσεις του κοινού ήταν «ανάμεικτες». Ένας θεατής χαρακτήρισε την ταινία «επιθετικά προκλητική και ενοχλητική». Αναφορές της ιστοσελίδας κάνουν λόγο για άνοιγμα της ταινίας με μια δημόσια εκτέλεση, κατά την οποία «ένας καταδικασμένος άντρας εκσπερματώνει κατά τη διάρκεια της κρεμάλας, οδηγώντας το πλήθος που παρακολουθεί σε μια κατάσταση οργιαστικής έξαρσης». Το φιλμ περιλαμβάνει επίσης «πολλαπλές σκηνές αυτοϊκανοποίησης» και μια σκηνή όπου «μια γυναίκα δένεται με τα χαλινάρια ενός αλόγου καταδεικνύοντας στοιχεία BDSM».

Ακόμη μια σκηνή που προκαλεί αντιδράσεις

Όπως αναφέρει η nypost, παρά τις ακραίες σκηνές, κάποιοι παρευρισκόμενοι στη δοκιμαστική προβολή σημείωσαν ότι η Ρόμπι και ο Ελόρντι «προσφέρουν ερμηνείες με εξαιρετική χημεία», αν και οι χαρακτήρες τους περιγράφονται ως «ψυχροί» και «αντιπαθείς». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έμεραλντ Φένελ είχε συνεργαστεί ξανά με τους δύο ηθοποιούς στο εξίσου τολμηρό φιλμ του 2023 «Saltburn». Η ίδια είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή, με τη Ρόμπι επίσης να συμμετέχει ως παραγωγός και τον Ελόρντι να πρωταγωνιστεί πλάι στον Μπάρι Κίογαν και τη Ρόζαμουντ Πάικ.

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» περιλαμβάνει στο καστ της και τους Όουεν Κούπερ, Χονγκ Τσάου, Άλισον Όλιβερ και Σαζάντ Λατίφ. Στην παραγωγή συμμετέχουν η Έμεραλντ Φένελ και η Μάργκοτ Ρόμπι μαζί με τον Τζόσεϊ ΜακΝαμάρα. Η Ρόμπι, σε συνέντευξή της στο MTV τον Αύγουστο, δήλωσε σχετικά με την ταινία: «Απλώς περιμένετε. Είναι τρελό. Είναι υπέροχο. Είναι ιδιοφυές».

Η πολυσυζητημένη ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 14 Φεβρουαρίου 2026.