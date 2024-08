Το franchise του «The Conjuring», που έχει εισπράξει μέχρι στιγμής 2 δισεκατομμύρια δολάρια, γράφει τον επίλογό του τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η τέταρτη ταινία του franchise υπερφυσικού τρόμου που δεν έχει ακόμη τίτλο, έρχεται καθώς το σύμπαν του «The Conjuring» της Warner Bros. και της New Line έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει prequel, sequel και spinoff τίτλους όπως «The Nun», «Annabelle» και «The Curse of La Llorona».

Με σκηνοθέτη τον James Wan και παραγωγό τον Peter Safran, το «The Conjuring» του 2013 καθιέρωσε τη μυθολογία του franchise, ακολουθώντας τους παραφυσικούς ερευνητές Ed και Lorraine Warren (Patrick Wilson και Vera Farmiga) καθώς εργάζονται για να βοηθήσουν μια οικογένεια που τρομοκρατείται από μια σκοτεινή παρουσία στο αγροτόσπιτό τους.

Τα αστρονομικά ποσά που σημείωσε το franchise μέχρι σήμερα

Η πρώτη ταινία του franchise σημείωσε τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας 319 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα του franchise μέχρι σήμερα είναι το prequel του 2018 «The Nun», το οποίο ακολούθησε την αδελφή Irene (Taissa Farmiga) καθώς απέκρουε την δαιμονισμένη καλόγρια Valek στη Ρουμανία του 1952. Η ταινία απέφερε 366 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το σύνολο του franchise ξεπέρασε το όριο των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο box office χάρη στην κυκλοφορία του «The Conjuring» του 2021 «The Devil Made Me Do It». Η ένατη ταινία «Conjuring», το «The Nun II» του 2023, συγκέντρωσε επιπλέον 269 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

Η νέα ταινία της Maggie Gyllenhaal θα έχει πρωταγωνιστή τον Christian Bale

Σύμφωνα με το Variety, η ανακοίνωση του «Conjuring» έρχεται με την πρόσθετη είδηση ότι η ταινία της Maggie Gyllenhaal «The Bride!» θα μεταφέρει τις ημερομηνίες κυκλοφορίας από τις 3 Οκτωβρίου στις 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Christian Bale είναι το τέρας του Φρανκενστάιν και η Jessie Buckley η ομώνυμη νύφη στην ταινία εποχής της Gyllenhaal (που διαδραματίζεται στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930), η οποία βάζει μια άκρη στην εμβληματική ιστορία του Φρανκενστάιν και στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Penélope Cruz, Peter Sarsgaard και Annette Bening.

Η ταινία αποτελεί συνέχεια του βραβευμένου από τους κριτικούς σκηνοθετικού ντεμπούτου της Gyllenhaal «The Lost Daughter», που κυκλοφόρησε από το Netflix το 2021.