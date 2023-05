Μπορεί ο Victor Vernicos να μην κατάφερε να περάσει στον τελικό της Eurovision με το What They Say, όμως δεν το βάζει κάτω, προσπαθώντας να κρατήσει μόνο τα θετικά από την εμπειρία που έζησε στο Λίβερπουλ σε ηλικία 16 ετών.

Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο στο προφίλ του στο TikTok, στο οποίο χορεύει σε μία ταράτσα με φόντο τον ήλιο και στο κλιπ ακούγεται ένα από τα τραγούδια του.

«Μπορεί να μην κατάφερα να περάσω στον τελικό της Eurovision, αλλά κρατάω το κεφάλι μου ψηλά και ελπίζω να σας αρέσει αυτό το τραγούδι» έγραψε στην ανάρτησή του.