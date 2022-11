Ο Τζόνι Ντεπ δεν θα επιστρέψει στους «Πειρατές της Καραϊβικής» στην έκτη κατά σειρά ταινία της Disney, παρά τις φήμες που τον ήθελαν για μία ακόμη φορά να ενσαρκώνει τον ρόλο του θρυλικού Τζακ Σπάροου.

Όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «The Sun» που έγραφε ότι ετοιμάζεται η έκτη συνέχεια του franchise με τίτλο «A Day At The Sea», υποστηρίζοντας: «Ο Τζόνι πρόκειται να επιστρέψει ως “Captain Jack Sparrow” και έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τα γυρίσματα στις αρχές Φεβρουαρίου σε μια άκρως απόρρητη τοποθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο». Η πηγή επίσης ανέφερε: «Όλα είναι στα πρώτα στάδια και δεν υπάρχει ακόμη σκηνοθέτης που να συνδέεται με το έργο, το οποίο θα ονομάζεται «A Day At The Sea». Ο Τζόνι αναμένεται να κάνει ένα δοκιμαστικό γύρισμα στις αρχές Φεβρουαρίου πριν ξεκινήσει η παραγωγή».

Ωστόσο, πηγές επιβεβαιώνουν στην «Daily Mail» ότι η πληροφορία είναι ψευδής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάσημος ηθοποιός έπαιξε σε πέντε ταινίες της σειράς με την τελευταία το 2017.