«I Love You, You Hate Me». Έτσι λέγεται η σειρά ντοκιμαντέρ για τη σκοτεινή πλευρά της αμερικανικής δημοφιλούς παιδικής εκπομπής «Barney & Friends».

Στη σειρά της υπηρεσίας streaming Peackock μιλούν άνθρωποι που συμμετείχαν στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, οι ηθοποιοί Μπομπ Γουέστ και Ντέιβιντ Τζόινερ, που δάνεισαν τη φωνή τους στον πρωταγωνιστή, Μπάρνι, τον πράσινο και μοβ ανθρωπόμορφο δεινόσαυρο.

Παρ’ όλο που η δημιουργός της εκπομπής, Σέριλ Λιτς, ήθελε αρχικά ο Μπάρνι να γίνει σύμβολο «συμπερίληψης» και «αποδοχής», η μεγάλη επιτυχία του αντιμετωπίστηκε με μίσος και αντιδράσεις, τόσο πολύ που ο Μπομπ Γουέστ δέχθηκε «βίαιες και σαφείς» απειλές θανάτου με στόχο τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του. Κυκλοφορούσαν, επίσης, φήμες ότι ο Μπάρνι έκρυβε ναρκωτικά στην ουρά του.

Καθώς ο αγαπημένος χαρακτήρας της Λιτς γινόταν ολοένα και πιο δημοφιλής, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι ήταν απλά μία εκπομπή. Και έτσι άρχισαν οι επιθέσεις, όπως αναφέρει ο Τζόινερ στο τρέιλερ της σειράς ντοκιμαντέρ.

Η επιτυχημένη παιδική σειρά «Barney and Friends» προώθησε την αγάπη του ενός για τον άλλον, παρά τις διαφορές, αλλά η σειρά ντοκιμαντέρ «I Love You, You Hate Me», που θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Οκτωβρίου, εξιστορεί τις αντιδράσεις στο μήνυμα του Μπάρνι.

Το «I Love You, You Hate Me» αποκαλύπτει πώς ένας παιδικός χαρακτήρας που υποστήριξε τη συμπερίληψη, την κατανόηση και την καλοσύνη προκάλεσε ένα κίνημα θυμού και κριτικής που απειλούσε την εκπομπή, τους δημιουργούς της και το μέλλον τους, όπως δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός του ντοκιμαντέρ, Τζόελ Κιόντι.

«Καθώς επισημαίνει τις απαρχές της σύγχρονης κουλτούρας μίσους, αυτό το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τη δημιουργία του χαρακτήρα και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τους ανθρώπους που ήταν πιο κοντά του, εξετάζοντας τον εκπληκτικό και διαρκή αντίκτυπο που άφησε ο “Μεγάλος Μοβ Δεινόσαυρος” στην αμερικανική κοινωνία», πρόσθεσε.