Ο Groot, το μικρό χαριτωμένο δεντράκι απέκτησε τη δική του animated σειρά με την 1η σεζόν των πέντε επεισοδίων να έχει κάνει πρεμιέρα στις 10 Αυγούστου. Ο Groot είναι ένας από τους πιο αξιαγάπητους χαρακτήρες της Marvel και αυτή τη φορά αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ένα ακόμα solo project το οποίο προβάλλεται στο Disney+.

Τα επεισόδια είναι μικρά σε διάρκεια και συγκεκριμένα διαρκούν 3-4 λεπτά το κάθε ένα ενώ το κάθε επεισόδιο είναι μια ανεξάρτητη ιστορία και δεν δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σειρά προβολής.

Τι πραγματεύεται όμως η νέα animated σειρά «I Am Groot»; Η ιστορία ακολουθεί τον μικρούλη Groot στα πρώτα του βήματα μετά το Guardians of the Galaxy vol2 και βρίσκει τον ήρωα σε διάφορους μπελάδες.

Η χαριτωμενιά του μικρούλη Groot δεν προετοιμάζει τους θεατές για κάτι άλλο αλλά προβάλλει τα πρώτα βήματα του ήρωα ο οποίος αργότερα θα έρθει σε επαφή με μικροσκοπικούς εξωγήινους οργανισμούς, θα χορέψει με τον εαυτό του, θα κάνει ένα επικίνδυνο μπανάκι στην φύση και θα βάλει σε κίνδυνο το σκάφος των Guardians με την χαοτική ενέργεια του.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Όπως προανέφερα η σειρά σε καμία περίπτωση δεν μεγαλώνει το MCU, έτσι αν περιμένετε κάτι σεναριακά ουαου το I Am Groot δεν είναι μια καλή επιλογή η Marvel αυτήν την φορά εκμεταλλεύεται την δημοτικότητα ενός αγαπημένου χαρακτήρα και απλά μας χαρίζει μια μικρή ανεξάρτητη ιστοριουλα. Σχετικά με το Cast τι να πω ο Vin Diesel για ακόμη μια φορά πληρώνεται απλά για να λέει «I Am Groot» και εκεί σταματούν όλα, άντε να κάνουμε και μια τιμητική αναφορά στην σύντομη επιστροφή του Bradley Cooper ως Rocket Racoon. Ο Groot σαν χαρακτήρας είναι αστείος, αξιαγάπητος αλλά πάνω από όλα χαοτικος και αυτός ο συνδιασμός τον κάνει απολαυστικό χωρίς να λέει πολλά.

Για τους αναγνώστες γονείς αυτή είναι μια τέλεια σειρά προκειμένου να μυησετε τα παιδιά σας στο MCU και φυσικά να απολαύσετε μαζί τους τις περιπέτειες του Groot. Αν κάτι είναι που ξεχωρίζει από την σειρά είναι το εξαιρετικής ποιότητας animation. Η Marvel παρόλο που χάρισε μια τόσο μικρή και απλή ιστορία στους θεατές της αυτήν την φορά στάθηκε στις λεπτομέρειες με το Animation να εντυπωσιάζει το μάτι με τα έντονα χρώματα και τις υφές που παρουσίαζε.

Δεν ξέρω τι μπορεί να περίμενε κανείς από το «I Am Groot» μέσα σε 5 επεισόδια που δεν ξεπερνούν τα 5 λεπτά και έναν ήρωα που απλά μας συστήνεται σε λούπα, αλλά αν εξαιρέσουμε τις προσωπικές προσδοκίες του καθένα μας η σειρά απλά θα σας διασκεδάσει με ένα πολύ ευχάριστο binge watching που μπορεί και να σας ξαφνιάσει σε ορισμένα σημεία.