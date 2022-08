Η Disney+ έκανε γνωστή την ημερομηνία πρεμιέρας της νέας Star Wars σειράς Star Wars: Andor, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα και το τρέιλερ και η αφίσα.

Στο Star Wars: Andor συμμετέχουν οι: Diego Luna, ως Cassian Andor, ξανά μετά τη ταινία Rogue One, Genevieve O’Reilly ως Mon Mothma, ο Forest Whitaker ως Saw Gerrara, Adria Arjona (6 Underground), Denise Gough (The Kid Who Would Be King), Kyle Soller (101 Dalmatian Street), Stellan Skarsgård (Chernobyl) και Robert Emms (His Dark Materials), σύμφωνα με το lordoftheseries.gr.

Το Star Wars: Andor θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 21 Σεπτεμβρίου.