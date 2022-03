Σε εξέλιξη είναι από το πρωί τα γυρίσματα της ταινίας «The Bricklayer» στην πλατεία Εμπορίου, στη Θεσσαλονίκη.

Του ανταποκριτή μας από το thestival.gr στη Θεσσαλονίκη

Πριν από λίγη ώρα γυρίστηκε η πρώτη σκηνή δράσης στην οδό Εδέσσης.

Το σενάριο ήθελε μια ομάδα κακοποιών να επιτίθεται σε μπλοκ διαδηλωτών.

Στη συγκεκριμένη σκηνή συμμετέχει και η Nina Dobrev.

Δείτε βίντεο από τα γυρίσματα:

Η υπόθεση της ταινίας

Στο The Bricklayer κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue).

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες Die Hard 2, Cliffhanger και Long Kiss Goodnight.

Τον Bricklayer θα υποδυθεί ο Aaron Eckhart και στο πλευρό του θα βρίσκεται η Nina Dobrev.