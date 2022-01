Πριν μερικές εβδομάδες κυκλοφόρησε η συνέχεια της σειράς «Emily in Paris» η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις. Με κάτι από αέρα «Sex and the City» και «Gossip Girl», η 2η σεζόν φέρνει νέα προβλήματα στην πρωταγωνίστριά μας, τα οποία όμως…κάπου έχουμε ξαναδεί!

Η περιγραφή της νέας σεζόν δεν αλλάζει και πολύ από την της 1ης, το review της οποίας μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Η Emily Cooper συνεχίζει να εργάζεται στην Savoir, προσελκύει νέους πελάτες, αντιμετωπίζει αναταραχές και ευτράπελα σε επαγγελματική αλλά και προσωπική ζωή.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο σενάριο, κατάφερε να κάνει μια ευχάριστη, ανάλαφρη σειρά, δυστυχώς να κουράσει, μόλις σε μόλις 20, συνολικά, επεισόδια. Φυσικά δεν περιμένεις κάτι πιο βαθύ από την συγκεκριμένη σειρά, παρόλο που έχει τις δυνατότητες. Η θεματολογία της είναι τέτοια, που θα μπορούσε να αγγίζει τις καταστάσεις με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία. Το προσπάθησε στην 1η σεζόν, αλλά δε βγήκε.

Ερμηνευτικά, ήταν κάτι flat. Δεν υπήρξε κάποιο ξέσπασμα, κάποια σκηνή που να ξεχώρισε είτε δραματική είτε κωμική. Οι ηθοποιοί φυσικά είναι αξιόλογοι, αλλά σεναριακά νομίζω υστερούν σε δυναμικές σκηνές για να ταυτιστούμε με τους χαρακτήρες σε βάθος.

Όπως είναι αναμενόμενο, το Παρίσι παραμένει μαγικό και τα πλάνα ακόμα κι από τα πιο μικρά σοκάκια σε ταξιδεύουν. Δεν εξερευνήθηκε τόσο στη 2η σεζόν ομολογουμένως, ίσως είναι τουριστικό τρικ για να το επισκεφτούμε χαχα.

Ενδυματολογικά η σειρά ξεχώριζε ανέκαθεν. Στη 2η σεζόν ένα παραπάνω, μιας και την ενδυματολογία ανέβαλε σχεδόν εξ ολοκλήρου ο Έλληνας σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας. Η Lily Collins φοράει τη μία δημιουργία του μετά την άλλη, τις οποίες ο σχεδιαστής είχε αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όταν κυκλοφόρησε το trailer της σεζόν.

Εν κατακλείδι, αν δεν επενδύεις και πολύ, είναι μια ανάλαφρη σειρά για να περάσεις την ώρα σου. Αν σε κουράζουν οι ίδιες ιστορίες σε λούπα, δε θα πρότεινα να αφιερώσεις χρόνο. Οι φήμες περί ανανέωσης για 3η σεζόν είναι πολύ έντονες, παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα.