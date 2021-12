Η δραματική σειρά Succession φαίνεται πως κάνει πολύ καλή δουλειά για να καλύψει το κενό που άφησε το Game of Thrones σε μια μεγάλη πλατφόρμα όπως το HBO και ενώ αναμένουμε την κυκλοφορία του prequel του, House of the Dragon.

Το Succession επικεντρώνεται στην πλούσια πατριαρχική οικογένεια Roy και την κολοσσιαία επιχείρηση των media, Waystar RoyCo, την οποία διευθύνει ο πατέρας της οικογενείας, Logan Roy (Brian Cox). Όταν η κατάσταση της υγείας του Logan χειροτερεύει και σκοπεύει να βγει στην σύνταξη, τα 4 παιδιά του, ο Κendall (Jeremy Strong), η Shiv ( Sarah Snook), ο Connor (Alan Ruck) και ο Roman (Kieran Culkin) αρχίζουν να συζητούν για το ποιος είναι ο καταλληλότερος διάδοχος για να αναλάβει την επιχείρηση του πατερά τους. Και μπορεί στην αρχή όλα να δείχνουν ότι είναι κανονισμένα για τον Kendall να αναλάβει την επιχείρηση, όλα αλλάζουν όταν ο Logan αποφασίζει να μην αποχωρήσει, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να είναι ο επικεφαλής μέχρι να ορίσει έναν/μία άξιο-α διάδοχο για την επιχειρήση του.

Και εδώ κάπου είναι που το Succession αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον, εάν είστε λάτρεις των δραματικών σειρών. Αρχίζουμε σιγά σιγά και μαθαινουμε το πόσο δυσλειτουργική αλλά και τοξική είναι η οικογένεια Roy καθώς το πιο σημαντικό πράγμα για τους περισσότερους, αν όχι όλους είναι η απόκτηση εξουσίας αλλά και περισσότερου πλούτου. Με το ξέσπασμα πολλών σκανδάλων κατά την διάρκεια της σειράς βλέπουμε πως τα παιδιά του Logan θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να πάρουν μία θέση στο «μέγαλο τραπέζι» και προκειμένου να γινει αυτό θα προδώσουν και την ίδια τους την οικογένεια. Οι συνεχείς εναλλαγές συμμαχιών στην σειρά είναι κάτι επίσης το οποίο κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον και σίγουρα δημιουργεί ένα αίσθημα αγωνίας για την επόμενη κίνηση που θα κάνουν οι μεγάλοι παίχτες του επιχειρηματικού κόσμου.

Και ερχόμαστε τώρα ίσως στο πιο μεγάλο κομμάτι της σειράς, το οποίο είναι οι χαρακτήρες με το Succession να κάνει πολύ καλή δουλειά και να πετυχαίνει οι χαρακτήρες να είναι αντιπαθητικοί. Και η πηγή όλου του «κακου» φαίνεται πως είναι ο Logan, ο οποίος εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους ακόμη και τα ίδια του τα παιδιά για το καλό της εταιρείας τους και πάντα λειτουργεί με την λογική και όχι με το συναίσθημα. Ο Brian Cox δίνει μία τρομερη ερμηνεία και σίγουρα κάθε φορά που βρίσκεται παρών σε μία σκηνή κλέβει την παράσταση, ακόμη και αν λέει μόνο ένα f**k off (αγαπημένη του ατάκα στην σειρά). Ταυτόχρονα βλέπουμε πως όλη αυτή η συμπεριφορά του και ο τρόπος ζωής έχουν τρομερό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τα παιδιά του. Έτσι βλέπουμε πως πολλά από τα πράγματα τα οποία κάνουν ο Kendall, η Shiv, ο Connor και ο Roman είναι μία προσπάθεια τους να κερδίσουν την έγκριση του πατέρα του.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Το Succession είναι μία εξαιρετική δραματική σειρά, η οποία μπορεί να είναι λίγο αργή στην 1η σεζόν αλλά σίγουρα θα σας αποζημιώσει αν έχετε υπομονή. Κάθε σεζόν είναι όλο και καλύτερη, με τις ερμηνείες, την σκηνοθεσία και την μουσική επένδυση να είναι μονίμως εξαιρετικές. Σίγουρα πάντως αν ψάχνετε μία σειρά για να δεθείτε συναισθηματικά με τους χαρακτήρες, αυτή δεν είναι το Succession.

Η σειρά σίγουρα θα σας βάλει σε σκέψεις για το πως λειτουργεί ο επιχειρηματικός κόσμος τον οποίο έχει δημιουργήσει ο Jesse Armstrong και ειδικά όταν έχεις εγωκεντρικούς χαρακτήρες που το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει είναι η εξουσία και το χρήμα. Με μία θα λέγαμε μοντέρνα εκδοχή του Game of Thrones, το Succession είναι αναμφισβήτητα ο μεγάλος διάδοχος του GOT για το HBO. Για την ώρα.