Στο Release Athens επιστρέφουν οι «Manowar», οι βασιλιάδες της metal μουσικής προσφέροντας ανεπανάληπτη χαρά στους θαυμαστές τους. Η «επιστροφή» των Manowar στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 στην Πλατεία Νερού και υπόσχονται να προσφέρουν μια υπερπαραγωγή άνευ προηγουμένου.

«Θα παίξουμε ξανά στην Ελλάδα και είμαστε ενθουσιασμένοι γι’ αυτό. Θα μοιραστούμε με το κοινό το φόρο τιμής μας προς το θαυμαστό παρελθόν και την κουλτούρα της χώρας. Η υποδοχή στο Release Athens 2019 ήταν φανταστική και αυτό ήταν που μας οδήγησε να τιμήσουμε εκ νέου τον Όμηρο και τα έπη του» είπε ο ίδιος ο Joey DeMaio στη συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα η οποία πραγματοποιήθηκε χθες (15/11).

Συνεργασία – έκπληξη με τους Κώστα Καζάκο, Κωνσταντίνο Καζάκο και Σάκη Τόλη

Οι Manowar θα ανέβουν στην σκηνή του «Release Athens» και θα παρουσιάσουν το «The Revenge Of Odysseus». Το έργο τους είναι εμπνευσμένο από την «Οδύσσεια» και φυσικά πρόκειται για τη φυσική συνέχεια του κλασικού «Achilles, Agony and Ecstasy In Eight Parts» μέσα από το «The Triumph Of Steel» το οποίο πλέον είναι 30 χρόνων.

Το νέο τους τραγούδι, «The Revenge Of Odysseus» ηχογραφήθηκε στην Ελλάδα και για τη δημιουργία του ενώθηκαν οι δυνάμεις ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι φαινομενικά δεν έχουν κάτι κοινό. Συγκεκριμένα, οι ηθοποιοί Κώστας Καζάκος και Κωνσταντίνος Καζάκος αλλά και ο Σάκης Τόλης του συγκροτήματος Rotting Christ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Manowar και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό.

Ο Κώστας Καζάκος στο νέο τραγούδι των Manowar υποδύθηκε τον Οδυσσέα ενώ ο Κωνσταντίνος Καζάκος τον Τηλέμαχο. Οι δυο ηθοποιοί απέδωσαν το ομηρικό έπος σε Αρχαία Ελληνικά ενώ η μετάφραση του, φέρει την υπογραφή του Σάκη Τόλη.

Η περιοδεία γιορτάζει έξι εμβληματικούς δίσκους

Έξι εμβληματικούς δίσκους θα γιορτάσει η περιοδεία των Manowar η οποία ονομάζεται: «CRUSHING THE ENEMIES OF METAL ANNIVERSARY TOUR ’22».

Οι δίσκοι αυτοί είναι:

40ή επέτειος του Battle Hymns

35ή επέτειος του Fighting The World

30ή επέτειος του The Triumph Of Steel

20ή επέτειος του Warriors Of The World

15η επέτειος του Gods Of War

10η επέτειος του The Lord Of Steel