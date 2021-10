Μετά από ένα διάστημα που το τοπίο γύρω από το ξεκίνημα της παραγωγής της 3ης σεζόν του The Mandalorian στο Disney+ήταν θολό, εντέλει αυτή ξεκίνησε χθες! Την είδηση έκανε γνωστή ο Carl Weathers, που υποδύεται τον Greef Karga.

Σύμφωνα με το Lordodtheseries.gr από τα γυρίσματα βεβαίως απουσιάζει ο πρωταγωνιστής της σειράς της Disney+, Pedro Pascal, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Καναδά και συμμετέχει στα γυρίσματα της τηλεοπτικής μεταφοράς του The Last of Us, Είναι αρκετά πιθανό λοιπόν, μέχρι ο Pascal να μπορέσει να επιστρέψει στο σετ του The Mandalorian, κάποιος stuntman να “πάρει” το ρόλο του μασκοφορεμένου κυνηγού επικυρηγμένων!

Αναφορικά με την ημερομηνία επιστροφής της 3ης σεζόν, τίποτα δεν έχει γίνει γνωστό. Είναι ασφαλές όμως να εικάσουμε πως θα δούμε ξανά The Mandalorian από τα μέσα του 2022 και μετά.