Η 4η φάση του MCU μας είχε χαρίσει ήδη δύο αξιόλογες σειρές (WandaVision & The Falcon and The Winter Soldier) και την διαδοχή ανέλαβε το Loki.

Οι απαιτήσεις από την σειρά ήταν υψηλές αλλά η Marvel τείνει να μην μας απογοητεύει εύκολα και η 1η σεζόν του Loki δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα καθώς μας ανταμείβει με το παραπάνω.

Όλα ξεκινούν μετά τα γεγονότα του Avengers: Endgame που είχαμε δει τον Loki να ξεφεύγει για άγνωστα μέρη. Σύντομα στην σειρά θα βρεθεί αιχμάλωτος του TVA.

Μια ομάδα χρονοφυλακων που προστατεύουν το χρονοδιάγραμμα ώστε να μην υπάρχουν χρονικές παρεκκλίσεις που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στον χωροχρόνο αλλά και στο σύμπαν γενικότερα.

Ο Loki λοιπόν όπως είναι λογικό είναι μια τέτοια παρέκκλιση καθώς το μέλλον του θα έπρεπε να είναι πολύ διαφορετικό, στα χέρια λοιπόν του TVA θα πρέπει να δικαστεί και να αποφασιστεί το μέλλον του.

Το όνομα Loki όμως είναι συνώνυμο των μπελαδων και τίποτα δεν πάει όπως θα περίμενε το TVA. Μια νέα περιπέτεια θα ξεκινήσει όταν ένας πράκτορας του TVA, ο Mobius (Owen Wilson) ζητήσει την βοήθεια του Loki προκειμένου να πιάσουν μια χρονική παρέκκλιση που βασανίζει την υπηρεσία εδώ και αρκετό καιρό.

Τα δεδομένα όμως θα αλλάξουν γρήγορα, ξανά, όταν στον δρόμο του Loki εμφανιστεί η Sophia Di Martino στον ρόλο της Sylvie. Μαζί θα ξεκινήσουν μια έρευνα προκειμένου να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από το TVA και πως ξεκίνησαν όλα στην παράξενη υπηρεσία προστασίας του χρόνου. Το ταξίδι τους θα φέρει πολλές αποκαλύψεις και σίγουρα θα είναι ανατρεπτικό με όλα να οδηγούν σε ένα φινάλε που θα επηρεάσει άμεσα το υπόλοιπο σύμπαν της Marvel.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Μιλώντας για σειρές μπορούμε εύκολα να πούμε πως η Marvel σκόραρε το 3/3. Στην περίπτωση του Loki όπως και στο WandaVision όμως κατάφερε να μας χαρίσει κάτι ξεχωριστό και αρκετά έξω από τα νερά της. Στην ουσία με το Loki μας χώνει για τα καλά στο Multiverse και στρώνει το έδαφος για τα μελλοντικά της project.

Παίζοντας μπάλα με τον Loki η Marvel αποδεικνύει ότι όχι μόνο μπορεί να γράφει υπέροχα τους ήρωες της αλλά το ίδιο ισχύει και για τους αντί ήρωες που έχει. Στην περίπτωση του Loki βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς ήταν ήδη ένας αγαπητός χαρακτήρας στο κοινό και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και η ερμηνεία του Tom Hiddleston. Βέβαια μπορούμε εύκολα να πούμε πως το Loki ήταν μια εσωτερική εξερεύνηση του χαρακτήρα, έγινε κυριολεκτικά ένα ξεψαχνισμα του τι σημαίνει να είσαι ο Loki και το αποτέλεσμα ήταν απίθανο.

Γνωρίσαμε πτυχές του χαρακτήρα του που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι υπήρχαν και όλα αυτά έγιναν μόλις σε 6 επεισόδια. Ένα από τα προβλήματα μου στο ‘The Falcon and The Winter Soldier’ ήταν ο αριθμός των επεισοδίων και ενώ στο Loki ο αριθμός επεισοδίων ήταν ο ίδιος δεν με πείραξε καθόλου καθώς η πλοκή προχώρησε γρήγορα αλλά ταυτόχρονα σταδιακά δίνοντας τον χρόνο στον θεατή να κατανοήσει την ιστορία αλλά και να αγαπήσει τους χαρακτήρες.

Οι χαρακτήρες είναι όλοι ένας προς έναν υπέροχοι. Διαφορετικοί από ότι έχουμε δει στην Marvel μέχρι στιγμής αλλά υπέροχοι. Ο Mobius και οι Sylvie κλέβουν τις εντυπώσεις τόσο ο καθένας ξεχωριστά όσο και ως σύνολο αλλά και εξαιτίας της υπέροχης αλληλεπίδρασης που έχουν με τον Loki. Οι Tom Hiddleston, Owen Wilson και Sophia Di Martino συνεργάστηκαν άψογα και αυτό βγήκε προς τα έξω. Το υποστηρικτικό Cast είναι αρκετά καλό και συμπληρώνουν όμορφα την σειρά με τον καθένα να προσφέρει κάτι ξεχωριστό. Όσο για τα Cameos που έγιναν στην σειρά σίγουρα κατάφεραν να δώσουν έναν ξεχωριστό τόνο σε αυτήν και να αφήσουν την δική τους ιστορία.

Η σκηνοθεσία της Kate Herron για την σειρά είναι εκπληκτική και η χρήση των εφέ και green screen απίθανα. Η σειρά μας ταξιδεύει σε διάφορα μέρη του γαλαξία και βλέπουμε παράξενες τοποθεσίες που χορταινουν το μάτι. Έχει πλούσια set και ένας νέος κόσμος δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της σειράς. Μια άλλη τεχνική λεπτομέρεια που εντυπωσιάζει στο Loki είναι η μουσική της σειράς. Η μουσικοσυνθέτης Natalie Holt έντυσε εξαιρετικά τα επεισόδια της σειράς με τα κομμάτια που έγραψε.

Η 1η σεζόν του Loki με μόλις 6 επεισόδια καταφέρνει να εξερευνήσει διάφορες πτυχές του χαρακτήρα του αλλά και έναν ολόκληρο νέο κόσμο του MCU που θα μας απασχολήσει αρκετά στο μέλλον. Με γρήγορες εξελίξεις, δράση και γεμάτη μαγεία το Loki είναι ιδανική σειρά είτε δεις τα επεισόδια ανά εβδομάδα είτε τα δεις όλα μαζεμένα. Όσοι είστε Fans του Binge watching αυτή η σειρά είναι ένα δώρο για εσάς αν είστε φαν του είδους.