Το Disney+ ανανέωσε την σειρά της Marvel για το τον Loki για 2η σεζόν.

Η ανανέωση ανακοινώθηκε στην μέση των τίτλων τέλους του Finale της 1ης σεζόν όταν στον φάκελο του Loki μπήκε η σφραγίδα που έγραφε πως «ο Loki θα επιστρέψει και για 2η σεζόν».

Στην σειρά πρωταγωνιστούν οι Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, και Richard E. Grant.

Αξίζει να αναφέρουμε πως από τις 2 προηγούμενες σειρές της Marvel (WandaVision και The Falcon and The Winter Soldier) για το Disney+το Loki έκανε την καλύτερη πρεμιέρα για την πλατφόρμα.

Ωστόσο συζητήσεις για την ανανέωση της σειράς γινόντουσαν πριν την μεγάλη επιτυχία της απλά τώρα είναι επίσημο όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr.