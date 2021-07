Μία θυρωρός ξενοδοχείου, ένας ψυχίατρος, ένα ωραίο κτίριο και ένα δολοφονικό μυστήριο, αυτά είναι τα υλικά με τα οποία είναι πλασμένη η νέα κορεατική σειρά που έχει καταφέρει να κλέψει τις καρδιές του κόσμου.

You Are My Spring τη λένε (Είσαι η Άνοιξή μου, ο ελληνικός τίτλος) και έκανε πρεμιέρα στις 5 Ιουλίου 2021…

Η νέα σειρά του Netflix που προτείνει όλος ο κόσμος

Οι κορεατικές σειρές, που έχουν πια την τιμητική τους στο Netflix, είναι τα κλασικά αισθηματικά ρομάντζα. Μιλούν για ανθρώπους που ερωτεύονται κάτω από περίεργες συνθήκες, καλωσορίζοντας την αγάπη εκεί που ποτέ δεν πίστευαν πως κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό γι’ αυτούς.

Σε αυτή τη δοκιμασμένη συνταγή πατά και το You Are My Spring, ρίχνοντας ωστόσο στο μείγμα ταραγμένα παιδικά χρόνια, αλλά και ένα μυστήριο με έναν φόνο.

Η νεαρή θυρωρός στο ξενοδοχείο Grand Hyatt (Σο Χιουν-τζιν), που έχει τραυματικές αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια, θα γνωρίσει κάτω από αντίξοες συνθήκες έναν γοητευτικό και προσφάτως χωρισμένο ψυχίατρο (Ντονγκ-γουκ Κιμ), καθώς αμφότεροι θα εμπλακούν σε μια υπόθεση δολοφονίας.

Το Είσαι η Άνοιξή μου έχει ένα δυνατό ερωτικό τρίγωνο, ανθρώπους που παλεύουν με τον ψυχισμό τους και μια αστυνομική ιστορία να τα δένει όλα αυτά.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο διαθέτει την απαραίτητη χημεία και υπάρχει πάντα και η διαλεύκανση του φόνου να σε κρατά σε αγωνία.

Η σειρά έχει κάνει ντόρο στα κοινωνικά μέσα, παρά το γεγονός ότι έκανε πρεμιέρα μόλις στις 5 Ιουλίου 2021 στο Netflix. Την προτείνουν μάλιστα όλοι, μιλώντας για σειρά-έκπληξη…