So Not Worth It τη λένε και είναι ένα νέο sitcom από την Κορέα που έρχεται να μιλήσει για την αγάπη και τη φιλία.

Η Κορέα μάς έχει δώσει πολύ καλές σειρές τα τελευταία χρόνια, ειδικά στον χώρο της κωμωδίας, κι έτσι η νέα σειρά έχει συγκεντρώσει την προσοχή πολλών.

Με Τίποτα: Τι είναι η νέα σειρά που κάνει πρεμιέρα σήμερα

Το So Not Worth It είναι διαθέσιμο από σήμερα, 18 Ιουνίου 2021. Πρόκειται για νέο Netflix Original, για το οποίο μας λέει το κανάλι: «Νέοι φίλοι, νέοι έρωτες και νέες εμπειρίες μπλέκονται σε μια ζωντανή πανεπιστημιακή εστία της Κορέας που φιλοξενεί φοιτητές απ’ όλον τον κόσμο».

Σε έναν κοιτώνα της Σεούλ θα γίνουν όλα, φέρνοντας κοντά τον καθηγητή που επιβλέπει τους φοιτητές, έναν νέο σπουδαστή από την Αμερική, μια φοιτήτρια από την Ταϊλάνδη και μερικούς ακόμα ενδιαφέροντες χαρακτήρες.

Όσοι παρακολουθούν κορεάτικες σειρές θα αναγνωρίσουν πολλά από τα μέλη του cast.

Δώδεκα ημίωρα επεισόδια περιμένουν για binge-watch το Σαββατοκύριακο, σε μια σειρά που έχει μπλεξίματα, ξένοιαστη φοιτητική ζωή και έρωτες να καραδοκούν σε κάθε δωμάτιο αυτού του κοιτώνα…