Το Netflix φέρνει ένα τσουνάμι από νέο περιεχόμενο τον Ιούλιο του 2021 και όλοι έχουν την ίδια απορία: τι από όλα αυτά αξίζει να παρακολουθήσεις;

Το Never Have I Ever και το Outer Banks επιστρέφουν με τον δεύτερο κύκλο τους, αποτελώντας No 1 πρόταση για πολλούς, το Netflix έχει ωστόσο πολλούς άσους ακόμα στο μανίκι του. Όπως το ολοκαίνουριο Sweet Tooth (Ιούνιος), αλλά και τη δεύτερη σεζόν του Black Summer (Ιούνιος)…

Οι καλύτερες σειρές να δεις τον Ιούλιο στο Netflix

Το Young Royals, πρώτα-πρώτα, που έκανε πρεμιέρα χθες και όλα δείχνουν πως θα είναι μια από τις τηλεοπτικές επιτυχίες του καλοκαιριού.

Στις 9 Ιουλίου έρχεται και ο τρίτος κύκλος του Virgin River, μια αχτύπητη επιλογή για το καλοκαίρι.

Ο δεύτερος κύκλος του Never Have I Ever (15 Ιουλίου) και η δεύτερη σεζόν του Outer Banks (30 Ιουλίου) αναμένεται να μονοπωλήσουν τον φετινό Ιούλιο, καθώς τους περιμένουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Αυτές είναι οι καλύτερες σειρές για binge-watching τον Ιούλιο του 2021…