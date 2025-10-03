Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε μία κυρία από τη Θεσσαλονίκη στη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, όταν ο διάσημος καλλιτέχνης την επέλεξε για να της αφιερώσει επί σκηνής το τραγούδι «She’s the One».

Πριν ξεκινήσει την ερμηνεία του, ο Γουίλιαμς είχε έναν χιουμοριστικό διάλογο μαζί της, στον οποίο μάλιστα αναφέρθηκε και στον σύζυγό της. «Δεν θα είμαι αγενής να σε ρωτήσω την ηλικία σου, πόσα κιλά είσαι;», της είπε, κάνοντάς τη να ξεσπάσει σε γέλια. Στη συνέχεια, τη ρώτησε πώς λέγεται ο σύζυγός της, με την ίδια να απαντά: «Κώστας».

Απευθυνόμενος στην κάμερα και στον σύζυγό της, ο τραγουδιστής είπε: «Γεια σου Κώστα, είμαι με τη γυναίκα σου, τη Χάιδω. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι’ αυτό. Εκτός αν είσαι μαφιόζος. Σε αυτή την περίπτωση θα σεβαστώ τη γυναίκα σου και αυτή θα είναι μια αγνή σχέση στο ξεκίνημά της. Θέλω να πω ένα τραγούδι, αν συμφωνείς. Αυτό είναι για εσένα Χάιδω» και αμέσως ξεκίνησε να τραγουδά τη μεγάλη επιτυχία του.

Η Χάιδω μίλησε την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1 και περιέγραψε την εμπειρία της με χιούμορ και ενθουσιασμό: «Τι να πω, τρελή έκπληξη, κάτι το αναπάντεχο… Δεν θα ξαναλούσω τα μαλλιά μου από αυτή τη μεριά (σ.σ. που τα άγγιξε) δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν φοβερό, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη».

«Κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη με την ξαδέρφη μου, έβρεχε όλη μέρα και νομίζαμε ότι θα αναβληθεί η συναυλία. Φτάσαμε νωρίς στο Καλλιμάρμαρο, μπήκαμε σε μια ουρά, η ξαδέρφη μου έτρεξε μπροστά για να βρει πρώτες θέσεις και κάποια στιγμή μου είπε ότι θα μου αφιερώσει ένα τραγούδι. Ήταν φοβερός, ήταν μια έκπληξη όλο αυτό. Ήταν gentleman. Είναι αυτός που περιμένουμε εμείς οι θαυμαστές του να δούμε. Είναι η δεύτερη φορά που τον είδαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε με χιούμορ πώς αντέδρασε ο σύζυγός της, Κώστας, μετά την αλληλεπίδραση με τον Ρόμπι Γουίλιαμς και εκείνη απάντησε γελώντας: «Ποιος Κώστας;».