Από τις 6 έως τις 8 Απριλίου 2024 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το WOW Foundation, παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ «WOW – Women of the World», τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα. Από το 2010, που διοργανώθηκε το πρώτο φεστιβάλ στο Λονδίνο, μέχρι σήμερα, το WOW αριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ και εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Μετά την εξαιρετικά θετική ανταπόκριση στην περσινή πρώτη διοργάνωση στο ΚΠΙΣΝ, που ξεπέρασε τις 3.600 επισκέψεις, φέτος, το WOW Aθήνα αποπειράται και πάλι να θίξει τα πλέον επίκαιρα ζητήματα στον αγώνα της έμφυλης ισότητας, σε τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, και να δώσει βήμα στις φωνές και τις ιστορίες που εμπνέουν και δίνουν ελπίδα για έναν πιο δίκαιο κόσμο.

Η Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ, δηλώνει σχετικά: «O τρόπος με τον οποίο αγκαλιάστηκε από τις συμμετέχουσες και συμμετέχοντες το πρώτο φεστιβάλ WOW – Women of the World στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε την ανάγκη να γίνει το φεστιβάλ ετήσιος θεσμός και ενίσχυσε την επιθυμία μας, το 2024, να παρουσιάσουμε μία ακόμα πιο συμπεριληπτική και πολυδιάστατη πλατφόρμα ενημέρωσης και διαλόγου γύρω από τις έμφυλες ανισότητες. Η επικαιρότητα έρχεται, δυστυχώς, συχνά σε πλήρη αντιδιαστολή με την αισιοδοξία που θέλει να πρεσβεύει το φεστιβαλικό πνεύμα του WOW Αθήνα και ο ρόλος ενός οργανισμού σαν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι να συνεχίσει να προσφέρει τα ερεθίσματα, τις αφορμές αλλά και ένα ασφαλές περιβάλλον για να μπορούμε συλλογικά να φανταστούμε διαφορετικά τον κόσμο γύρω μας».

Όσες και όσοι επισκεφτούν το φεστιβάλ WOW Aθήνα 2024, το οποίο στην Ελλάδα παρουσιάζεται σε συνεργασία με το British Council, θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει: ομιλίες με καλεσμένες ακτιβίστριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις για καίρια ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες, τις θηλυκότητες και τα non-binary άτομα σε όλο τον κόσμο, από την ενδοοικογενειακή βία ως τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών και από τον έμφυλο σχεδιασμό των πόλεων ως την ψυχική υγεία, εργαστήρια ενδυνάμωσης, εμπνευσμένες σκηνικές αναγνώσεις και προβολές ταινιών, συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών, mentoring sessions και πολλά άλλα.

Highlights του φετινού προγράμματος:

–WOW Sounds Συναυλία της Hania Rani (Δευτέρα 8 Απριλίου, 21.00, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος): Η βραβευμένη και πολυτάλαντη Πολωνή πιανίστρια, συνθέτρια και ερμηνεύτρια -Hania Rani, η οποία, από το 2019 που κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, έχει εντυπωσιάσει κοινό και κριτικούς με τη μουσική της, έρχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για μία συναυλία που γεφυρώνει την ποπ με την κλασική μουσική και την ψυχεδέλεια με τον μινιμαλισμό.

–Prima Facie της Suzie Miller (Σκηνική Ανάγνωση επιλεγμένων σκηνών | Κυριακή 7 Απριλίου, 21.00, Φάρος): Ο συγκλονιστικός δραματικός μονόλογος της Suzie Miller -πολυβραβευμένης θεατρικής συγγραφέα και σεναριογράφου με γνωστικό υπόβαθρο στο Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα παρουσιαστεί σε σκηνοθετική επιμέλεια Ιώς Βουλγαράκη. Με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Emmy και BAFTA Jodie Comer, σε σκηνοθεσία Justin Martin, το έργο απέσπασε το Βραβείο Olivier για το καλύτερο νέο θεατρικό έργο και την καλύτερη ηθοποιό, ενώ σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία στο Broadway κερδίζοντας το βραβείο Tony για την καλύτερη ηθοποιό. Μετά το πέρας της σκηνικής ανάγνωσης θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συγγραφέα.

–In Conversation: Katy Hessel: Η Katy Hessel είναι ιστορικός τέχνης, δημοσιογράφος και συγγραφέας του διεθνούς best seller «The Story of Art Without Men». Μέσω του podcast «The Great Women Artists» και του λογαριασμού της στο Instagram, όπου αναδεικνύονται γυναίκες καλλιτέχνιδες από το παρελθόν και το παρόν, η Hessel έχει γίνει μια από τις πιο συναρπαστικές φωνές στον κόσμο της τέχνης σήμερα.

–WOW Screenings: Angela Davis: A World of Greater Freedom (Πρώτη Πανελλήνια Προβολή | Σάββατο, 6 Απριλίου, 19.30, Φάρος): Το ντοκιμαντέρ του διακεκριμένου συγγραφέα και σκηνοθέτη Manthia Diawara αναφέρεται στη ζωή και το έργο της βορειοαμερικανίδας ακτιβίστριας Angela Davis.

–WOW Screenings: Gloria: In Ηer Οwn Words (Κυριακή 7 Απριλίου, 20.00, Πύργος Βιβλίων): Ιστορικό μέλος του φεμινιστικού κινήματος, η Gloria Steinem, ως δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της. Σε αυτήν την ταινία του Peter W. Kunhardt, που περιλαμβάνει αρχειακό υλικό και πρόσφατες συνεντεύξεις της, απεικονίζεται ένα ζωντανό πορτρέτο της ζωής της -όπως την περιγράφει η ίδια η Steinem- ως μυστικής ρεπόρτερ, ιδρύτριας του περιοδικού “Ms.” και κινητήριας δύναμης πίσω από το σύγχρονο Κίνημα για την Απελευθέρωση των Γυναικών.

–WOW Sounds: Time of My Life (Σάββατο 6 Απριλίου, 21.00, Αγορά): Τι μπορεί να συμβεί όταν συναντιούνται στη σκηνή μία ευρηματική μουσικός και μια drag περσόνα; Η Lou is (aka Λουίζα Σοφιανοπούλου) και η Mary Sunshine έρχονται στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, για ένα guilty pleasure party με εγχώριες και διεθνείς επιτυχίες της disco και pop σκηνής από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα.

–Άλεξ Μυλωνά / Εκπλήρωση- Εικαστική Εγκατάσταση (Απρίλιος-Οκτώβριος 2024, Εσπλανάδα): Την αναβίωση ή/και την εκπλήρωση του οράματος της ‘Αλεξ Μυλωνά -με σύγχρονους όρους- προτείνει η υπαίθρια έκθεση που θα παρουσιαστεί στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ σε επιμέλεια Συραγώς Τσιάρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΠΙΣΝ με την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ). Το σκεπτικό της έκθεσης επικεντρώνεται στη σχέση της γυναικείας καλλιτεχνικής δημιουργίας με την ιστορική και θεσμική πραγματικότητα, τους περιοριστικούς όρους, το όνειρο και την έμπρακτη υπέρβαση.

–Ομιλίες και πάνελ συζήτησης: Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα αναδειχθούν καίρια ζητήματα σε μία σειρά από πάνελ που θα φιλοξενήσουν διακεκριμένες ομιλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

–The Hope Brigade: Έκθεση φωτογραφίας στους σταθμούς και συρμούς του Μετρό σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ. Το «The Hope Brigade» είναι μια σειρά φωτογραφιών η οποία παρουσιάστηκε στο World Economic Forum και το King’s Cross του Λονδίνου, με πρωταγωνίστριες αξιοθαύμαστες γυναίκες, καθεμιά από τις οποίες πρωτοστατεί και εμπνέει στον κλάδο της, σε 10 βασικούς τομείς, από την εκπαίδευση και την οικονομία ως την κλιματική δικαιοσύνη και την έμφυλη ταυτότητα. Στην Αθήνα θα παρουσιαστούν 10 φωτογραφίες από την έκθεση αυτή και 10 πορτραίτα σπουδαίων Ελληνίδων που ξεχωρίζουν για το έργο τους.

–WOW Speed Mentoring sessions (συνεδρίες γρήγορης καθοδήγησης): Γυναίκες και non-binary άτομα, διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης και ηλικίας, σε διαφορετικά στάδια της καριέρας τους, συναντώνται με στόχο να εμπνεύσουν και να αλληλοϋποστηριχθούν.

–WOW Marketplace: Μια ανοιχτή, πολυσύχναστη αγορά με επιχειρήσεις, ακτιβιστικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που έχουν ιδρυθεί και διοικούνται από γυναίκες ή non-binary άτομα, πωλούν τα προϊόντα τους ή/και παρέχουν ενημέρωση για σημαντικά θέματα.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ, θα πραγματοποιηθεί μία σειρά από δωρεάν εργαστήρια, δράσεις και happenings με ποικίλη θεματική για όλες τις ηλικίες.

Τέλος, το πρωινό της Δευτέρας 8 Απριλίου θα αφιερωθεί στους μαθητές και μαθήτριες σχολείων σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη συναίνεση. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΠΙΣΝ καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού, καθώς και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, να εμπνεύσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους προκειμένου να δημιουργήσουν -με οδηγό την τέχνη και την επιστήμη- έργα με κεντρική θεματική την έννοια της συναίνεσης.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω έργων θα παρουσιαστούν στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στις 8 Απριλίου με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε θέματα που αφορούν στη συναίνεση, αλλά και στο σεβασμό στα όρια των άλλων.