Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών άφησε ο Αμερικανός ηθοποιός Ρον Σεφάς Τζόουνς.

Έγινε πολύ γνωστός από τη σειρά This Is Us – ο ρόλος του ως χαμένος πατέρας που βρίσκει τη λύτρωση του χάρισε δύο βραβεία Emmy, ενώ είχε εμφανιστεί και στην τηλεοπτική σειρά υπερηρώων του Netflix Luke Cage.

Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους πνεύμονές του. Μάλιστα, υποβλήθηκε σε διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα το 2020 λόγω χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και πέρασε σχεδόν δύο μήνες σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Ron Cephas Jones, This Is Us star, dies aged 66 https://t.co/7mJdQCYGov — BBC News (World) (@BBCWorld) August 20, 2023

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Οκτάβια Σπένσερ, η οποία έπαιξε μαζί με τον Τζόουνς στη σειρά Truth Be Told δήλωσε ότι ήταν «συντετριμμένη» από την είδηση. «Ο Ρον ήταν ένας απίστευτα ταλαντούχος ηθοποιός και, κυρίως, ένας υπέροχα ευγενικός άνθρωπος», ανέφερε η Σπένσερ. «Κάθε μέρα στα γυρίσματα με τον Ρον ήταν μια καλή μέρα».