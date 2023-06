Ο Κόρμακ ΜακΚάρθι, βραβευμένος με Πούλιτζερ Αμερικανός μυθιστοριογράφος, ο οποίος μετά από δεκαετίες στην αφάνεια και στην ανέχεια έγινε γνωστός στο ευρύ αναγνωστικό κοινό από τις κινηματογραφικές εκδοχές των έργων του «All the Pretty Horses» (Όλα τα όμορφα άλογα) και «No Country for Old Men» (Καμιά Πατρίδα για τους μελλοθάνατους) πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών.

Ο εκδοτικός οίκος του, Penguin Random House ανέφερε ότι ο γιος του Τζον ΜακΚάρθι ανακοίνωσε τον θάνατό του από φυσικά αίτια.

Ο ΜακΚάρθι απέφευγε τη δημοσιότητα τόσο αποτελεσματικά που ένας κριτικός παρατήρησε: «Δεν ήταν καν διάσημος για αυτό». Αλλά η κινηματογραφική μεταφορά το 2008 από τους Τζόελ και Ίθαν Κοέν του μυθιστορήματος του που κυκλοφόρησε το 2005 «No Country for Old Men» τον οδήγησε αμέσως στο προσκήνιο. Το αστυνομικό θρίλερ, με πρωταγωνιστές τους Τόμι Λι Τζόουνς, Χαβιέ Μπαρδέμ και Τζος Μπρόλιν, κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Αν και το πρώτο μυθιστόρημα του ΜακΚάρθι, «The Orchard Keeper» κυκλοφόρησε το 1965, η εμπορική επιτυχία ήρθε όταν ο συγγραφέας βραβεύτηκε με Εθνικό Βραβείο Βιβλίου το 1992 για το «Όλα τα όμορφα άλογα» και η κινηματογραφική του εκδοχή, το 2000 άρχισε να αλλάζει την καριέρα του, σύμφωνα με το Variety.

Τοποθετημένο στο δυτικό Τέξας μεταξύ 1949-1951, το «Όλα τα Όμορφα Άλογα» ήταν το πρώτο της Τριλογίας των Συνόρων του ΜακΚάρθι και ακολούθησαν το «The Crossing» (Το Πέρασμα) το 1994 και το «Cities of the Plain» (Πεδινές Πολιτείες) το 1998.

Όμως η ταινία «Όλα τα Όμορφα Άλογα» σε σκηνοθεσία του Μπίλι Μπομπ Θόρντον και πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον, Πενέλοπε Κρουζ και Χένρι Τόμας είχε κυρίως αρνητικές κριτικές.

Το 2009 ο Τζον Χίλκοτ σκηνοθέτησε μια δυνατή κινηματογραφική εκδοχή του βραβευμένου με Πούλιτζερ μυθιστορήματος του 2006 του ΜακΚάρθι «The Road» (Ο Δρόμος). Στη μετα-αποκαλυπτική ιστορία πατέρα-γιου πρωταγωνίστησαν οι Βίγκο Μόρτενσεν, Κόντι Σμιτ ΜακΦι, Σαρλίζ Θέρον και Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Μετά το μυθιστόρημα «Ο Δρόμος» ο ΜακΚάρθι πέρασε στην αφάνεια τα επόμενα 15 χρόνια και η καριέρα του θεωρήθηκε ότι είχε τελειώσει. Αλλά το 2022, Alfred A. Knopf, του Penguin Random House ανακοίνωσε ανακοίνωση ότι θα κυκλοφορήσει δύο μυθιστορήματά του: «The Passenger» και «Stella Maris».

Για 60 χρόνια, επέδειξε ακλόνητη αφοσίωση στην τέχνη του και στην εξερεύνηση των άπειρων δυνατοτήτων και δύναμης του γραπτού λόγου, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Penguin Random House, Νιχάρ Μαλαβίγια. Εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο αγκάλιασαν τους χαρακτήρες του, τα μυθικά του θέματα και τις προσωπικές συναισθηματικές αλήθειες που αποκάλυψε σε κάθε σελίδα, σε λαμπρά μυθιστορήματα που θα παραμείνουν επίκαιρα και διαχρονικά, για τις επόμενες γενιές, πρόσθεσε.

Ο Τσαρλς ΜακΚάρθι Τζ., όπως ήταν το όνομά του, γεννήθηκε στο Πρόβιντενς στο Ρόουντ Άιλαντ στις 20 Ιουλίου 1933, ήταν το τρίτο από τα έξι παιδιά μιας ιρλανδικής καθολικής οικογένειας. Ο ΜακΚάρθι, μεγάλωσε στο Νόξβιλ του Τενεσί, όπου ο πατέρας του εργάστηκε ως δικηγόρος και φοίτησε στο πανεπιστήμιο της αμερικανικής πολιτείας για ένα χρόνο προτού καταταγεί στην Πολεμική Αεροπορία το 1953. Επέστρεψε στη Σχολή από το 1957 έως το 1959, αλλά έφυγε προτού αποφοιτήσει. Ως ενήλικος, έζησε γύρω από την οροσειρά Σμόκεϊ και στη συνέχεια, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μετακόμισε δυτικά και τελικά εγκαταστάθηκε στη Σάντα Φε.

Ο ΜακΚάρθι αρνήθηκε να πάει σε περιοδείες προώθησης βιβλίων, έδωσε λίγες συνεντεύξεις και απέρριψε αμοιβές για διαλέξεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου. Προτιμούσε τη συντροφιά των επιστημόνων και των στοχαστών που γνώρισε στο Ινστιτούτο Σάντα Φε, τη δεξαμενή σκέψης του Νέου Μεξικού, όπου έγραφε συχνά.

Συμφώνησε να μιλήσει με την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2007 στην πρώτη και μοναδική τηλεοπτική του συνέντευξη, μια παραχώρηση που έκανε όταν εκείνη πρόσθεσε το «The Road» στη λίστα της βιβλιολέσχης της και τον ανακήρυξε «τον σπουδαιότερο εν ζωή συγγραφέα της Αμερικής».

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε για τη διαδικασία συγγραφής που ακολουθεί, ήταν ασαφής και οδήγησε τη συζήτηση αλλού. «Ξεκινάς τη μέρα με την ελπίδα ότι “σήμερα θα κάνω το καλύτερο από ποτέ”» είπε. «Και, ξέρετε, αυτό διαρκεί λίγα λεπτά».