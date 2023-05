Η Χέδερ Άρμστρονγκ, η οποία γνώρισε επιτυχία τη δεκαετία του 2000 καταγράφοντας τα σκαμπανεβάσματα της μητρότητας στην ιστοσελίδα της «Dooce», πέθανε σε ηλικία 47 ετών. Το άψυχο σώμα της βρήκε ο φίλος της, Pete Ashdown, το βράδυ της Τρίτης, στο σπίτι τους, στη Γιούτα.

Η «βασίλισσα των μπλογκ για μαμάδες» έγραφε συχνά για τα παιδιά της, τις σχέσεις της και τις προσωπικές της δυσκολίες. Στο αποκορύφωμα της δημοτικότητάς της, η ιστοσελίδα της «Dooce» δεχόταν περισσότερους από οκτώ εκατομμύρια επισκέπτες τον μήνα. Αυτό συνέβη το 2009 – την ίδια χρονιά που η Χέδερ Άρμστρονγκ συμπεριλήφθηκε στον ετήσιο κατάλογο του Forbes με τις 30 γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα ενημέρωσης.

Η Άρμστρονγκ ίδρυσε το «Dooce» στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ως ένα μέρος για να συζητά για την εργασία, το σεξ και την εγκατάλειψη της εκκλησίας των Μορμόνων. Το 2002, η ίδια απολύθηκε από τη δουλειά της ως σχεδιάστρια ιστοσελίδων στο Λος Άντζελες αφού διαπιστώθηκε ότι το ιστολόγιο – στο οποίο έδινε σε συναδέλφους της παρατσούκλια όπως That One Co-worker Who Manages to Say Something Stupid Every Time He Opens His Mouth – ήταν δικό της.

Η απόλυσή της, καθώς και ο λόγος που την απέλυσε, πυροδότησε μια δημόσια συζήτηση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής – και αύξησε την επισκεψιμότητα του ιστολογίου της.

Η εξέλιξη του μπλογκ της

Ο ιστότοπος ξεκίνησε ξανά έξι μήνες αργότερα ως ένα διαφορετικό είδος ιστολογίου, αφού έμεινε έγκυος. Αγκαλιάζοντας την ειλικρίνεια στα γραπτά της, η Άρμστρονγκ περιέγραφε λεπτομερώς τα ξεσπάσματα των παιδιών της, τις προκλήσεις της ψυχικής της υγείας και τους αγώνες της με τον αλκοολισμό και την επιλόχεια κατάθλιψη.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση που αναφέρεται στο bbc.com, μέχρι το 2009, το ιστολόγιο απέφερε 40.000 δολάρια (32.000 λίρες Αγγλίας) το μήνα σε έσοδα από διαφημίσεις. Η Άρμστρονγκ μετέτρεψε την επιτυχία της σε ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τρία βιβλία. Σύμφωνα με ένα από τα βιβλία της, υπέφερε από χρόνια κατάθλιψη σε όλη της τη ζωή και δεν αντιμετωπίστηκε μέχρι που μπήκε στο κολέγιο.

Μια λεζάντα σε μια σελίδα της Dooce στο Instagram την Τετάρτη που ανακοίνωσε τον θάνατό της έλεγε: «Κρατήστε τους αγαπημένους σας κοντά σας και αγαπήστε όλους τους άλλους».

Ο φίλος της που τη βρήκε νεκρή, Pete Ashdown, δήλωσε ότι η σύντροφός του ήταν νηφάλια για περισσότερους από 18 μήνες, αλλά πρόσφατα είχε υποτροπιάσει. Είπε ότι έβαλε τέλος στη ζωή της. Η Χέδερ Άρμστρονγκ έζησε τη ζωή της με τον πρώην σύζυγό της Jon, τις κόρες της Leta, 19 ετών και Marlo, 14 ετών, καθώς και τον Pete Ashdown και τα τρία παιδιά του από προηγούμενο γάμο.