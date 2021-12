Η ιαπωνική αισθητική είναι γνωστή για τη μινιμαλιστική της προσέγγιση θέλοντας να διατηρεί τα πράγματα απλά και κυρίως χρηστικά. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη, το γεγονός ότι μια κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία της Ιαπωνίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη χώρου για εργασία στο σπίτι λόγω της πανδημίας, δημιουργώντας ένα μικροσκοπικό κτίριο για γραφείο το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί δίπλα σε σπίτια μέσα σε μόλις δύο ημέρες –και μάλιστα με όλους τους όρους και της προϋποθέσεις της «αυστηρής» ιαπωνικής αρχιτεκτονικής που προάγει το ζεν σε κάθε της μορφή.

Το λεγόμενο «Hanare Zen» είναι ένα μικροσκοπικό κτίριο πλάτους 91 εκατοστών και μήκους 1,8 μέτρων εξοπλισμένο με πρίζες και γραφείο. Είναι μινιμάλ, είναι άνετο, είναι ιδανικό για τηλεργασία, ισχυρίζεται τώρα η κατασκευάστρια εταιρεία, KI Star Real Estate, η οποία άρχισε ήδη να λαμβάνει παραγγελίες για το Hanare Zen από τις 6 Σεπτεμβρίου και ελπίζει να εκμεταλλευτεί την αγορά όσων εργαζομένων αγωνίζονται για να εργαστούν σε μικρά σπίτια και πολλές φορές δουλεύουν εν μέσω φασαρίας.

Η λέξη «Hanare» σημαίνει «χωριστά» στα Ιαπωνικά, ενώ το «Zen» έχει να κάνει με την ηρεμία και τον διαφωτισμό προερχόμενο από τη σχολή του Βουδισμού Μαχαγιάνα.

«Είναι σχεδιασμένο για άτομα που δυσκολεύονται να βρουν έναν άνετο χώρο για να εργαστούν στο σπίτι τους και δε θέλουν να παρεμποδίσουν την οικογένειά τους» υποστηρίζει η Τσίσα Ουχιγιάμα, εκπρόσωπος της KI Star Real Estate.

Το Hanare Zen κοστίζει 547.800 γιεν (4.240 ευρώ) και είναι ήδη διαθέσιμο στο Τόκιο.

Ζεν, από την Κίνα στην Ιαπωνία και η δημοφιλία του

Το Ζεν είναι σχολή του Βουδισμού Μαχαγιάνα η οποία τονίζει τη βιωματική Σοφία στην επίτευξη του διαφωτισμού. Το Ζεν εμφανίστηκε ως χωριστή σχολή του Βουδισμού, ως Τσαν, για πρώτη φορά στην Κίνα ,τον 6ο αιώνα. Από την Κίνα εξαπλώθηκε νότια έως το Βιετνάμ, και ανατολικά προς την Κορέα και την Ιαπωνία. Ο Ζεν Βουδισμός δίνει έμφαση στην αυστηρή πειθαρχία και αυτοέλεγχο, στο διαλογισμό, την κατανόηση της φύσης του νου και της φύσης των πραγμάτων.

Το Ζεν έφτασε στην Ιαπωνία τον 7ο μ.Χ. αιώνα από τον Ιάπωνα μοναχό Ντόσο, αλλά ανακηρύχθηκε επίσημη θρησκεία το 1191 από τον Έι-σάι (1141-1215), ο οποίος δίδαξε το Ζεν βουδισμό και εισήγαγε την τελετουργία του τσαγιού στην Ιαπωνία.

Ο Ντόγκεν (1200-1253) είναι αυτός που ίδρυσε το Ζεν στην Ιαπωνία στην πιο καθαρή του μορφή. Πήγε στην Κίνα σε ηλικία 24 ετών σε ένα βουδιστικό μοναστήρι και έπειτα από τέσσερα έτη μελέτης επέστρεψε στην Ιαπωνία και έμεινε για τρία χρόνια σε ένα ερημητήριο κάνοντας διαλογισμό. Το ερημητήριό του σταδιακά μετατράπηκε σε μοναστήρι και εκεί έζησε 11 χρόνια διδάσκοντας διαλογισμό και γράφοντας σημαντικά βιβλία για το Ζεν. Αυτός ήταν που έκανε γνωστό το Ζεν και στην ανώτατη διοίκηση της χώρας, με αυτοκράτορες και σαμουράι να αγκαλιάζουν με θέρμη το Ζεν βουδισμό. Άλλωστε οι Ζεν μοναχοί και οι σαμουράι μοιράζονταν κοινές αξίες όπως σκληρή πειθαρχία, αξιοπρέπεια, θάρρος, γενναιότητα, αυτοθυσία, νηστεία και αυτοέλεγχο.

Στην σημερινή Ιαπωνία υπάρχουν τρεις σχολές Ζεν βουδισμού: η σχολή Soto, η σχολή Rinzai και η σχολή Obaku. Η σχολή Soto είναι η επικρατέστερη, ενώ η σχολή Οbaku έχει τους λιγότερους οπαδούς. Οι οπαδοί των αιρέσεων Ζεν και των υποδιαιρέσεών τους στην σύγχρονη Ιαπωνία ανέρχονται περίπου στους 10 εκατ. ανθρώπους.

Ζεν Αρχιτεκτονική, η βάση της ιαπωνικής κουλτούρας

Η ιαπωνική αρχιτεκτονική έχει όχι απλά τις βάσεις της στην φιλοσοφία του Zεν, αλλά και την ίδια της την (πεμπτ)ουσία. Το ιαπωνικό Ζεν εμπνέεται από την απλοϊκότητα των μορφών και των σχεδίων που βρίσκεται στην μινιμαλιστική αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό.

Η συγκεκριμένη σχολή [που μοιάζει πολύ με την αντίστοιχη σκανδιναβική / σουηδική] επιτάσσει μια εμμονή σε γραμμικούς σχεδιασμούς, την χρήση υλικών που προέρχονται από την φύση χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση στα χρώματα τους, θέτοντας τις βασικές παραμέτρους της αισθητικής σχεδιασμού των χώρων.

Ο σχεδιασμός των εσωτερικών τοίχων είναι ηθελημένα και άκρως αφαιρετικός κινούμενος στην λογική του less is more [όσο λιγότερα, τόσο περισσότερα]. Οι αρχιτέκτονες σχεδιάζουν τα ιαπωνικά σπίτια με τρόπους έτσι ώστε να «ανοίγει» ο χώρος ενώ χρησιμοποιούν μεγάλα ανοίγματα σαν τεράστιες μπαλκονόπορτες προς τις αυλές, επιτρέποντας την οργανική και αρμονική ροή μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου.

Ιάπωνες αρχιτέκτονες όπως ο Ταντάο Άντο, έχουν μεταφράσει ιδανικά στα σπίτια τους αυτή την έννοια του αρμονικού και φυσιολατρικού Zεν προκειμένου να δημιουργήσουν μια ιδανική σχέση μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος, του χώρου και των κτιρίων του. Ο Άντο σε ένα αστικό ιαπωνικό σπίτι χρησιμοποιεί κυρίως λευκά και ουδέτερα χρώματα ενώ κάνει χρήση των πιο βασικών φυσικών υλικών όπως ξύλο ή το γυαλί.