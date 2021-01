Βιετνάμ: Ποινές κάθειρξης σε δημοσιογράφους για «προπαγάνδα» εναντίον του κράτους

Δικαστήριο στο Βιετνάμ καταδίκασε σήμερα τρεις ανεξάρτητους δημοσιογράφους, γνωστούς για την επικριτική στάση τους έναντι της κυβέρνησης, σε ποινές από 11 έως 15 χρόνια κάθειρξης, αφού τους έκρινε ένοχους για διάδοση αντικρατικής προπαγάνδας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Κατά τη δίκη τους στην Πόλη Χο Τσι Μινχ, η οποία διήρκεσε μία ημέρα, οι Φαμ Τσι Ντουνγκ, Νγκουγέν Τουόντ Θούι και Λε Χούου Μινχ Τουάν κρίθηκαν ένοχοι ότι «κατασκεύασαν, αποθήκευσαν, διέδωσαν πληροφορίες, υλικά, στοιχεία με σκοπό να αντιταχθούν στο κράτος», ανακοίνωσε το υπουργείο Δημόσιας Ασφαλείας.

Ο Ντουνγκ ίδρυσε το 2014 την Ένωση Ανεξάρτητων Δημοσιογράφων του Βιετνάμ, για την οποία η αστυνομία υποστήριξε πως επιδιώκει αλλαγή του καθεστώτος.

Παρά τις σαρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και το αυξανόμενο άνοιγμα σε κοινωνικές αλλαγές, το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα του Βιετνάμ συνεχίζει την αυστηρή λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης και δεν ανέχεται την κριτική.

Το κόμμα, το οποίο τελεί υπό την ηγεσία του 76χρονου Νγκουγέν Φου Τρονγκ, έχει εντείνει την καταστολή των διαφωνούντων πριν από συνέδριό του, που διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια και πρόκειται να πραγματοποιηθεί αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στον Ντουνγκ επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 15 ετών και στους Θούι και Τουάν από 11 χρόνια στον καθένα. Το Ρόιτερς δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει άμεσα με τους συνηγόρους τους για να σχολιάσουν.

